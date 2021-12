Carla Aguilar anuncia que votarà en contra dels pressupostos que proposa l'equip de govern de Tarragona

Els Comuns van votar a favor i Podem en contra, però s'ha decidit sumar els vots, i el global és negatiu

Actualitzada 23/12/2021 a les 13:28

Carla Aguilar, la regidora de la formació d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Tarragona ha anunciat el seu vot en contra als pressupostos municipals de Tarragona.La regidora desvetlla d'aquesta manera la posició que adoptarà en representació de les dues assemblees, les de Podem i la dels Comuns, que tenen criteris diferents sobre els comptes de l'equip de govern.Aguilar afirma en un comunicat que els últims dies, «han estat molt durs per mi» perquè ha calgut buscar un equilibri «que no trenqui la coalició». La regidora reconeix que ha tingut pressions «de tot arreu», però recorda que la seva decisió final correspon al resultat de la reunió que aquest dimecres van realitzar els dos coordinadors d'En Comú i els dos de Podem i ella mateixa.La regidora recorda que les dues assemblees van plantejar la mateixa pregunta als militants en relació amb el suport als pressupostos municipals, i malgrat que els comuns li donessin suport i a Podem no, al final s'han sumat els vots emesos, tant els presencials com els delegats, «i els vots comptabilitzats, en total, donen una majoria de vots negatius a aprovar els pressupostos tal com estan i tenint en compte el resultat de la negociació i de recollida de les nostres propostes».Aguilar afirma, amb tot, que consideren que aquest «no és el final del recorregut dels pressupostos», i es mostren disposats, d'acord amb el que es va acordar pels coordinadors d'En Comú i Podem, «a poder seguir parlant de la qüestió».«Sabem que ja entrem en pressupostos prorrogats passi el que passi», afirma, i afegeix, «i encara que el ple es celebrés el dia 30, el govern encara pot presentar una proposta alternativa que podria generar un nou procés de diàleg i una nova consulta amb criteris unificats, que seria ben rebuda i estudiada».