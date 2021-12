Aguilar estaria rebent pressions per aprovar els pressupostos de Tarragona

La regidora d'ECP podria plantejar-se votar-hi en contra, respectant el criteri de Podem

Actualitzada 22/12/2021 a les 21:28

La regidora de En Comú Podem (ECP) Carla Aguilar s'estaria plantejant votar el contra del projecte de pressupostos municipals de l'equip de govern que encapçala Pau Ricomà, d'ERC.

Segons que ha pogut saber Diari Més, Aguilar estaria molesta per les pressions que rep de l'aparell central dels Comuns, a Barcelona, que voldrien que la regidora tarragonina s'abstingués en la votació, facilitant així l'aprovació dels comptes de la ciutat. Aquesta posició favorable la comparteix un ampli sector dels Comuns de Tarragona, però contrasta amb el posicionament de Podem, que va decidir per unanimitat oposar-se als pressupostos.

Fa pocs dies, en sengles assemblees, per separat, des dos membres de la coalició, es van adoptar criteris oposats en aquesta qüestió. Mentre que els comuns, que van aplegar 27 persones, van optar majoritàriament pel vot favorable quan es debatin al plenari, amb 19 vots a favor, cinc en contra i dues abstencions, entre elles la d'Aguilar, Podem, amb 33 assistents, es va decantar, per unanimitat, per votar en contra. El resultat requerirà de nous contactes entre ambdós grups per fixar una orientació conjunta en aquesta tramitació que els divideix i que pot afectar la governabilitat municipal.

Aguilar no hauria rebut bé, fa uns mesos, la decisió d'ECP de sortir de l'equip de govern, on era tinent d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Benestar Animal, Feminismes i Participació. La coalició, però, no va voler avalar l'ingrés de Dídac Nadal a la majoria, i se'n va desvincular. Ara, amb la millora a nivell català de les relacions entre Junts, ERC i els Comuns, aquests darrers estan interessats, des de la direcció, a facilitar els pressupostos de Tarragona, però Aguilar no veuria sentit a repetir la situació de Barcelona a la ciutat, perquè, sumant els vots d'ambdues assemblees, una majoria de militants s'ha mostrat contrària a donar llum verda als comptes d'Esquerra Republicana i Junts. Avui al matí tindrà lloc el primer tràmit oficial dels nous pressupostos, amb el debat a la comissió de Serveis Centrals, on tots els grups s'hauran de posicionar, encara que de forma no definitiva. Serà després, en un ple, on quedarà fixat el criteri de cada grup i es farà la votació.

Si Aguilar votés en contra, els pressupostos no es podrien aprovar i haurien de recomençar les negociacions, mentre els d'enguany quedarien prorrogats.