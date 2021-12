Vaga de Correus a Tarragona els dies 5, 7 i 12 de gener

Protesten contra el desmantellament dels serveis de repartiment de Correus, la precarització i la retallada de plantilla

Actualitzada 22/12/2021 a les 16:17

Els sindicats CCOO i UGT han convocat una vaga general els dies 5, 7 i 12 de gener per protestar contra el desmantellament dels serveis de repartiment de Correus, la precarització i la retallada de la plantilla.Segons el comunicat enviat, el nou model comporta una disminució d'espais i persones de les Unitats de Repartiment destinades al Servei Postal Públic per a deixar pas (com ja es fa en Oficines i Centres de Tractament) a la paqueteria comercial i rendible de la filial Correus Express, que pretenen que sigui atesa amb treballadors/es subcontractats i precaritzats, com ja es va fer en plena pandèmia.El comunicat afegeix que la desaparició de les seccions de repartiment i els districtes com a model de distribució és tota una parenceria d'allunyament de la funció social i pública de Correus, eix d'una bona prestació a la societat i del seu reconeixement per part dels ciutadans/es, i un indici clar que «caminem cap a un model cada vegada més 'al rider' en la distribució, en el qual preval portar coses, sigui el que sigui, en detriment del servei públic postal i en el qual imperi la precarietat, la flexibilitat i la pèrdua de drets laborals».Els carters/es ara cobriran majors distàncies en haver d'assumir diverses seccions de l'anomenat «sector», i, a més ho faran amb una retallada de plantilla (en dos anys s'han retallat 7.000 ocupacions malgrat les convocatòries per a la consolidació d'ocupació), «per tant, amb molta més càrrega de treball, a més de molta més polivalència, mobilitat funcional i responsabilitat».El desmantellament del servei de repartiment forma part del Pla de Desmantellament general de Correus que està aplicant el president de la companyia, Juan Manuel Serrano, pla que ha estat rebutjat pel 75% de la representació sindical de Correus el passat 16 de desembre, quan l'empresa el va posar a la signatura, la qual cosa fa que «manqui de legitimitat democràtica per a ser aplicat en la major empresa pública del país».CCOO i UGT indiquen que aquest només és el principi d'una agressió que l'empresa vol culminar el pròxim 15 de gener amb el canvi total del servei de repartiment i distribució de Correus, la qual cosa no pot quedar sense una resposta mobilitzadora integral a nivell estatal. Per això, totes dues organitzacions han iniciat els tràmits legals per a la convocatòria de vaga general per als dies 5,7 i aturs parcials el 12 de gener, l'objectiu del qual no és un altre que el de «paralitzar o revertir el desmantellament que està duent a terme la direcció de Correus», conclou el comunicat.