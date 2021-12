Ramos: «Que el govern de Tarragona no té temps per negociar amb nosaltres és una excusa»

Puig assegura que no són a temps d'incloure les propostes del PSC «tècnicament parlant», però ho podrien fer amb accions polítiques al 2022

Actualitzada 21/12/2021 a les 22:06

La portaveu del PSC a Tarragona, Sandra Ramos, acusa el govern d'utilitzar com a «excusa» la falta de temps per a negociar amb ells sobre les seves propostes pels comptes del 2022. Pocs dies abans d'acabar l'any, el govern tarragoní hauria d'estar ultimant les seves negociacions amb els partits de l'oposició per tal d'aconseguir el seu suport. Malgrat això, sembla que fins al dia del plenari on es votarà a favor o en contra dels comptes no hi haurà més negociacions amb cap més partit després de les assemblees d'En Comú i Podem.



En aquesta línia, Sandra Ramos va assegurar en declaracions aque, després de fer arribar les seves propostes al govern, van aconseguir reunir-se amb ells en una ocasió. Tot i això, Ramos explicava que «no hem sabut res més des de llavors». «Està molt bé que ens diguin que els semblen molt bones propostes, però que ho senten molt, que no hi ha diners per tothom. Què vol dir això?», es preguntava la portaveu, indignada.Alhora, Ramos explicava que el govern no havia començat a negociar molt abans amb En Comú Podem (ECP) quan ells van enviar les seves propostes. «Com és lògic, entre els grups de l'oposició estem en contacte constantment i sé que van començar a reunir-se poc temps abans que nosaltres enviéssim les nostres propostes. Si diuen que no tenen temps per asseure's amb nosaltres a negociar, és una excusa», denunciava la portaveu, la qual alhora relacionava aquest interès especial cap als comuns amb política «externa a Tarragona», fent referència als acords entre ERC i ECP a Barcelona i la Generalitat. «Hi ha un govern que té l'obligació de trobar consensos, però veiem que no hi ha una voluntat de negociar», declarava Ramos, afegint que el pressupost és «un dels grans objectius, però hi ha molts altres fronts oberts al llarg de l'any que també depenen de consensos –com el POUM–, i per aquest camí no van bé».

Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Xavier Puig, va voler remarcar que el govern encara està estudiant les propostes del PSC, les quals qualificava de «molt interessants». Malgrat això, es reiterava en el «poc marge de temps» amb què les han enviat. «No som a temps d'incloure-les als pressupostos tècnicament parlant, però es pot mirar de fer accions polítiques al llarg del 2022», explicava el portaveu.

Els comuns, en el punt de mira

Malgrat el poc enteniment amb el PSC, les negociacions van ser més fructíferes amb ECP, de les quals van incloure un total de 30 propostes de les 83 que van presentar-los. Tot i això, només els comuns van aprovar votar a favor els comptes pel 2022. En aquest sentit, els portaveus dels diferents grups que formen el govern van celebrar la decisió presa per la militància d'En Comú.



Per la seva banda, Puig va voler remarcar que «no cal instal·lar-se en la rancúnia en un context en el qual cal sumar per un projecte d'esquerres, per treballar per la ciutat», remarcant que el document que han redactat conjuntament és «el que inclou més polítiques socials dels darrers anys».



D'altra banda, Eva Miguel, portaveu de la CUP, va assenyalar que «aquest és el resultat d'una negociació amb moltes partides proposades per En Comú Podem i que han estat incloses». Alhora, va destacar «l'aposta social, com a eix clau per garantir els drets bàsics i prioritzant fer front a l'emergència social que viuen molts tarragonins».



Aquest és un punt que Dídac Nadal, portaveu de Junts per Tarragona, també va voler remarcar: «El sí als pressupostos per part dels Comuns demostra compromís amb Tarragona i la seva gent», tot afegint que «l'aprovació del pressupost és imprescindible per disposar de recursos per fer front als efectes socials de la pandèmia i per continuar reactivant l'economia local».