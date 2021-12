La URV aprova un pressupost de prop de 116,8 MEUR per al 2022

Els comptes incrementen un 4,72% per l'aportació de la Generalitat al sistema universitari

Actualitzada 22/12/2021 a les 13:05

El consell de govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aprovat el pressupost per al 2022, que ascendeix a 116.798.515,29 euros. Suposa un increment del 4,72% respecte d'enguany per la previsió d'increment dels recursos que destina la Generalitat al sistema d'universitats públiques, pendent de concretar. Els comptes incrementen les despeses i els ingressos. La partida de personal és la més alta, 81,32 milions d'euros, el 78,94% (2,08% més). La ràtio de cobertura ha millorat en 4 punts, però segueix sent superior a la transferència de la Generalitat (101,2%). Les despeses corrents (21,69 milions d'euros) incrementen un 15,40% per actuacions necessàries sobretot en l'àmbit del Servei de Recursos TIC i del CRAI.