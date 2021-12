La subdelegació del govern espanyol a Tarragona reparteix 257.500 mascaretes als ajuntaments i entitats socials

L'Estat distribueix 1,3 milions de mascaretes a Tarragona i l'Ebre des de l'inici de la pandèmia

Actualitzada 22/12/2021 a les 10:45

La subdelegació del govern espanyol a Tarragona distribueix a partir d'aquest dimecres 257.500 mascaretes als ajuntaments de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la Diputació de Tarragona, i a entitats socials com Creu Roja, Càritas, el Banc d'Aliments i Cermi. El govern espanyol ha repartit amb aquesta iniciativa 1,3 milions de mascaretes des de l'inici de la pandèmia a les comarques tarragonines i ebrenques. El subdelegat a Tarragona, Joan Sabaté, ha destacat «el seu gran valor solidari» amb els col·lectius més vulnerables. En el conjunt de l'Estat aquesta setmana se'n distribueixen 22 milions per a col·lectius vulnerables, 3.585.000 per a Catalunya. L'any passat se'n van repartir 64 milions.