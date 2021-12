La ciutat de Tarragona anirà al Dakar

Els pilots Marcel Quirós i Artur Aragonès travessaran junts per primera vegada les dunes d'Aràbia

Actualitzada 21/12/2021 a les 21:02

Quan les dunes del desert d'Aràbia t'atrauen, no pots fer una altra cosa que agafar el repte. Dos pilots tarragonins competiran en una de les més àrdues curses del món del motor: el Dakar.

Marcel Quirós, un conegut mecànic i pilot de la ciutat, agafarà el volant juntament amb Artur Aragonès, un home que ja té molta experiència al ral·li Dakar després de les seves cinc participacions en la modalitat de moto, l'última, el 2008. Tots dos pilots, però, s'estrenen a la modalitat del Dakar Clàssic, una categoria creada l'any 2020 i que a inicis del 2022 començarà la segona edició. Aquesta categoria consisteix a completar un recorregut propi amb vehicles clàssics de com a mínim 25 anys d'antiguitat.

«El Dakar sempre m'ha acompanyat al llarg de la meva vida, el veia per la tele al matí i sempre m'ha cridat l'atenció l'aventura, la sorra, estar sol al mig del desert i haver-te d'espavilar com sigui» així explica el pilot Marcel Quirós com d'important és per a ell participar en aquesta competició. Amb el Dakar Clàssic era la seva oportunitat per fer-ho: «Al llarg dels anys pensava que havia de participar, però mai ho podia trobar viable. Als 44 anys i amb l'aparició d'aquesta nova modalitat vaig pensar que havia de fer-ho perquè és la meva passió i poder dissenyar el vehicle jo mateix, és el meu ofici, m'he d'embarcar».

El cotxe escollit per la carrera ha estat un Lada Niva model VAZ2121 muntat sencer a les instal·lacions de l'equip del carrer Reial de la ciutat, però Marcel no estarà sol, l'acompanyarà Artur Aragonès com a copilot, una elecció que li ha fet especial il·lusió al pilot: «Ha passat de ser el meu ídol a ser el meu navegant, d'estar en els pòsters de la meva habitació a seure's al meu costat. Amb ell fem un projecte 100% tarragoní i com a copilot, amb tot el seu bagatge i experiència, és la meva assegurança de vida».

Tots dos competiran amb l'equip Boxes Motorsport i un dels seus objectius és portar el nom de Tarragona al Dakar. Amb la iniciativa De Tarragona al Dakar els dos pilots volen travessar les dunes del desert d'Aràbia amb el seu amor a la ciutat com a bandera. La competició comença el dia 1 de gener a la ciutat de Ja'il a l'Aràbia Saudí i s'allargarà fins al 14 del mateix mes amb meta a Jeddah i els pilots tarragonins tenen el màxim objectiu de completar la carrera.

Samarretes solidàries

Boxes Motoresport ha confeccionat una samarreta a propòsit d'aquesta cursa amb logo del Dakar i el seu dorsal a l'esquena com una manera de promocionar el projecte. A més, amb la seva compra també es donarà suport a causes solidàries. La samarreta ja es troba disponible a la pàgina web de Lions Club Reus a un preu de 25 euros.

Cada compra feta des del portal web destinarà 5 euros per ajudar a tots els afectats per l'ELA, una malaltia degenerativa que encara no té cura.