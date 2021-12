L'Arrabassada es queixa del soroll dels contenidors soterrats

Els veïns consideren que la recollida que es fa en hores impròpies destorba el seu descans

L'Assocaició de Veïns de la Vall de l'Arrabassada ha fet saber el seu malestar amb el servei de recollida d'escombraries, més concretament amb el soroll que causen les tasques de retirada dels contenidors soterrats que, en ser tots metàl.lics, la seva manipulació provoca, en hores de manitada, remors intensesque destorben el descans dels residents. L'Ajuntament, per la seva banda, els ha recordat que aquests contenidors seran substituïts en el termini d'un any, i que, ara com ara, treure'ls de la seva ubicació, buidar-los i tornar-los a posar és una feina que no suposa sons que estiguin per sobre del nivell de decibels permès per la normativa.

El president de l'Asociació de Veïns de l'Arrabassada, Josep Maria Bertrán, ha explicat que «aquests camions, dedicats a recollir el contingut dels contenidors soterrats, fan molt de soroll per la naturalesa del material que manipulen, que és tot metàl·lic, i això passa cada dia entre tres quarts de set i les vuit del matí. Hi ha molts veïns que, en aquestes hores, encara estan descansant, bé perquè s'han de llevar aviat per anar a la feina o perquè han tornat a casa seva després d'haver treballat en un torn nocturn», ha dit.

Aquestes situacions passen, sobretot, als carrers Josep Pla, Joan Fuster i Mercè Rodoreda, que és on es concentra aquesta mena de contenidors a la Vall de l'Arrabassada. Bertrán ha afegit que aquesta situació la van comunicar ja fa un anys al regidor responsable de Neteja Pública, Jordi Fortuny, «el qual van negar que fessin tant de soroll, ens va dir que era un problema temporal que s'arranjaria quan s'acabés el temps de servei previst per als contenidors soterrats, als quals encara els queda un any d'utilització, i que altres barris s'havien queixat del mateix problema, però no ens va dir quins».

Per al dirigent veïnal de l'Arrabassada, aquesta situació es podria mitigar canviant els torns de recollida: «Que un dia comencin per un barri, a l'endemà per un altre i així successivament. Això ens alliberaria de la pressió i les incomoditats d'haver de patir sempre el mateix soroll en hores que encara són de descans».

L'Associació de Veïns de la vall de l'Arrabassada segueix enviant a l'àrea de Neteja Pública correus electrònics, audios i vídeos dels camions d'escombraries fent soroll fora d'hores, però afirmen no haver rebut cap resposta satifactòria, i a hores d'ara es plantegen debatre noves accions reivindicatives.