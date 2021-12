Hostalers i oci nocturn, indignats per les noves restriccions del Govern

Impugnaran les decisions del Consell Executiu davant del TSJC, que haurà de resoldre abans de la nit de dijous a divendres

Actualitzada 21/12/2021 a les 21:55

Els sectors de l'oci nocturn i la restauració ha fet palesa la seva indignació després que la Generalitat anunciés noves restriccions per frenar l'expansió de la covid. Fins i tot han anunciat que recorreran les mesures al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè no les autoritzi.

El sector hostaler del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre dona pràcticament per perduda l'activitat prevista durant les festes de Nadal i cap d'any arran de les noves restriccions aprovades pel Govern per frenar la pandèmia. Després de l'anunci de les noves mesures que es va fer dilluns al vespre, els establiments vivien ahir una jornada marcada per un degoteig constant d'anul·lacions de reserves. En el cas dels restaurants, a més, la gran majoria havia ja fet les compres amb antelació per als àpats dels principals dies festius. Les associacions que els agrupen no amaguen la preocupació i la incertesa d'un sector que se segueix reivindicant com a segur i que reclama ajuts de les administracions si no poden treballar.

«Estem molt preocupats perquè hi ha moltes cancel·lacions, molts restaurants han decidit no fer sopars per Cap d'Any i s'hauran de tornar els diners a totes les persones que havien reservat; serà un Cap d'Any insalvable», lamentava Magí Mallorquí, president de l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona i portaveu de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria.

El president de La Federació d'Hostaleria de Tarragona, Javier Escribano, indicava per la seva banda que veia aquesta campanya de Nadal «amb desesperança, tot i que tenim un percentatge molt alt de població vacunada. Nosaltres havíem fet la suposició que aquest seria un Nadal especial, amb la implantació del passaport covid i la disminució de casos. Molts restaurants havien comprat ja provisions suficients per front al que esperaven que fos un augment de la demanda. Ara, amb les noves restriccions, ens trobem sense saber què fer».

Cancel·lacions

Amb tot, atesa la situació, Escribano no veu malament que es produeixin cancel·lacions de reserves per part de la clientela, perquè, en cas contrari «amb un aforament reduït al 50%, com ho fas per decidir a qui serviràs i a qui no? Si hi ha un percentatge de persones que decideix no venir, això ens donarà un cert marge de maniobra per complir amb les restriccions».

El president dels hostalers de la ciutat també insisteix en el fet que «si el govern hagués decretat el tancament dels nostres establiments, hauria quedat obligat a instaurar una línia d'ajuts per compensar-nos. Ara en canvi, amb les restriccions no ens obliguen a tancar, però ens imposen un tancament de facto».

Escribano també argumentava que les noves mesures podrien no ser idònies per a la salut dels ciutadans, perquè «l'exigència del passaport covid no era una mala solució, havia suposat un estímul per a l'increment de les vacunacions. Ara, en canvi, si en qualsevol cas s'han de patir limitacions de tota mena, això pot tenir un efecte dissuassori i la gent ja no tindrà tanta pressa per estar al dia». El fet és que «ens pensàvem que totes aquestes coses havien quedat en el passat, i no és així». En qualsevol cas, conclou, «al 50% no es pot treballar».

Altres propietaris ho han vist amb ulls encara més pessimistes. Abdul, que té el Restaurant Pizzeria Casa Nostra, al carrer Ramón y Cajal, valorava que tot aquest mes de desembre ha estat molt fluix en comparació amb mesos anteriors, i creia que, per a ell ja seria una gran cosa tenir garantit la meitat de l'aforament. «La gent fa temps que té por», ha insistit, des que es va començar a parlar d'una nova variant, i això els hauria dissuadit de fer plans fora aquestes festes de Nadal.

El sector critica que el Govern hagi establert el 50% d'aforament a l'interior dels establiments i el 100% a les terrasses i que no s'hagin consensuat les noves mesures. Els hostalers pensen que en ple mes de desembre com a molt es podran fer cafès al matí o mitja tarda, però que els sopars seran inviables a les terrasses.

Tothom coincideix a qualificar de «molt complicada» la situació. Des del sector de l'oci nocturn es remarca també que el tancament d'aquests negocis provocarà que els carrers estiguin plens de gent, i es facin botellots, cosa que implicarà més situacions de risc, tant des d'un punt de vista d'ordre públic com sanitari. A tot Catalunya, s'esperen pèrdues superiors als 50 milions d'euros a causa del nou toc de queda, que implicarà que molts negocis no puguin obrir la nit de Cap d'Any, que és una de les que més recursos produeix. A això se suma que aquest ja és el segon any que es viu en situació de pandèmia, i han començat a alçar-se veus que reclamen compensacions per part del Govern.