El Magatzem Reial de Tarragona ultima els preparatius per rebre a partir de dilluns la visita de la canalla

El Magatzem i la Cavalcada d'enguany commemoraran els 100 anys de l'Elefant

Actualitzada 22/12/2021 a les 16:29

Celebració del centenari de l'Elefant

Ja gairebé tot està a punt perquè el Magatzem Reial, que s'ubicarà al Refugi 1 del Moll de Costa, torni a obrir les seves portes dilluns que ve dia 27 de desembre, per segon any consecutiu. Els primers Patges Reials ja han arribat a la nostra ciutat i aquests dies estan realitzant un treball intens de muntatge per tal d'acollir, durant 4 dies, la visita dels nens i nenes de la ciutat. Els Patges estan rebent l'ajuda dels servis tècnics de la conselleria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, organitzadora d'aquesta iniciativa, juntament amb el Port de Tarragona.Aquest matí, la consellera de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, acompanyada pel president del Port de Tarragona, Josep M. Cruset, han visitat el Magatzem. Allí han estat rebuts pel Patge Reial Abdó, un dels primers patges de Ses Majestats els Reis Mags, arribat tot just avui a la ciutat procedent d'Orient.La consellera Solé ha expressat la seva il·lusió per «tot i no trobar-nos en el context més desitjat a causa de la crisi sanitària que vivim, poder comptar per segon any consecutiu amb aquest Magatzem que ens convidarà, a grans i petits, a impregnar-nos de la màgia dels Reis». Solé ha agraït la col·laboració del Port de Tarragona en tota la producció de l'esdeveniment i la cessió de l'espai.Per la seva banda, el president del Port de Tarragona, Josep M. Cruset, ha expressat la seva satisfacció en «poder acollir de nou a les instal·lacions del Moll de Costa el Magatzem Reial» i ha explicat que «es tracta de les instal·lacions idònies ja que les seves grans dimensions ens permeten garantir totes les mesures necessàries de cara als visitants».Així, fins a 9.360 persones podran assistir a partir de dilluns a les diferents visites guiades que realitzaran els diferents patges per les dotze carrosses de la Cavalcada de la ciutat, així com podran ser testimonis de com els ajudants de Ses Majestats d'Orient organitzen tots els paquets que faran arribar a les llars tarragonines la nit més màgica de l'any. Al final d'aquest recorregut, els nens i nenes que ho desitgin podran deixar la seva carta a la Bústia Reial.Enguany, a més, la ciutat celebra els 100 anys de l'Elefant, que serà protagonista d'aquesta edició tant del Magatzem Reial com de la Cavalcada. Per tal de commemorar-ho, els nens i nenes que visitin el Magatzem Reial podran votar per un dels 4 noms proposats per a la figura pel Consell Municipal d'Infants de Tarragona.Els dies 27, 28 i 29 de desembre, el Magatzem obrirà de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h. El dia 30, el recinte només estarà obert en horari de matí. Cada hora es realitzaran 6 passis, de 60 persones cadascun.A hores d'ara, s'han adquirit més de 6.000 invitacions, el que suposa dues terceres parts del total de les localitats disponibles, exhaurint-se la meitat dels passis programats. Les invitacions per accedir al recinte estan disponibles al web https://magatzemreialtgn.koobin.cat . Per accedir-hi, serà necessari l'ús de mascareta i es facilitarà gel hidroalcohòlic a tots els assistents.