Ajornades les activitats programades pel Port de Tarragona per Nadal

L'Autoritat Portuària considera que la situació pandèmica obliga a anul·lar les activitats d'«Un Nadal de Somni»

Actualitzada 22/12/2021 a les 15:41

El Port de Tarragona ha considerat oportú ajornar la majoria de les activitats incloses dins del programa 'Un Nadal de Somni' atesa la situació actual de la pandèmia amb un notable increment dels casos de contagi per Covid-19.

Tot i que l'organització, per garantir la seguretat del públic assistent, havia previst realitzar la majoria de propostes en espais exteriors, algunes de les activitats estava previst que reunissin un nombre elevat de públic, i concretament públic infantil, un dels sectors més afectats actualment per COVID-19. I per aquest motiu, Port Tarragona creu convenient ajornar aquests actes per reprogramar-los durant l'any 2022 quan les condicions de la pandèmia permetin celebrar-los amb totes les garanties i seguretat per a la salut de les persones.

Així doncs, l'equip de la marca cultural Moll de Costa Port Tarragona només mantindrà les activitats més segures previstes en la programació nadalenca i espera poder oferir les activitats ajornades durant l'any 2022.

Tot i així, el Port Tarragona convida tota la ciutadania a gaudir d'un indret màgic com és el 'Passeig dels Estels' del Moll de Costa, nom amb què s'ha volgut batejar un passeig que, tot i la situació excepcional actual, mantindrà la seva màgia amb les llums nadalenques, la remor de la música ambient i un grapat de bons desitjos per a tothom.

Activitats ajornades

A continuació es detallen les activitats ajornades:

• Tots els esdeveniments artístics de la segona edició Expressa't

• Concerts (Xiula, Andrea Motis....)

• Actuacions de públic familiar (titelles, conta contes, pinta cares, gegants, xocolatada....)

• Tallers (fanalets, sushi, etc.)

• Tast de vins, d'aromes, etc.

• Escape Room

• Revetlla

• Castell de focs

Activitats que es mantenen

Els grups d'activitats que es mantenen seran amb aforament limitat i seguint les pautes recomanades per la Generalitat de Catalunya per garantir la seguretat del públic que hi assisteixi. Per reservar es pot accedir a la pàgina oficial (on es troben publicats els enllaços adients per fer les sol·licituds i reserves per poder gaudir de les següents activitats:

• Passejos en Golondrina

• Visites lliures a les exposicions dels Tinglados del Moll de Costa

• Visites guiades al Nou Museu del Port

• Visita al Magatzem Reial en el Refugi 1 organitzat per l'Ajuntament de Tarragona i amb col·laboració del Port.