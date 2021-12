Més de 600 famílies de Tarragona no poden fer front a les factures de llum, aigua i gas

La pobresa energètica ha augmentat «substancialment» a la ciutat de Tarragona i l'Ajuntament calcula que afecta enguany a més de 600 famílies de la ciutat, que no poden fer front a les factures de llum, aigua i gas. Per donar-los suport i evitar aquestes situacions, l'Institut Municipal de Serveis Socials del consistori posarà en marxa al gener un Punt d'Assessorament Energètic on s'oferirà suport i informació sobre les garanties de dret d'aquests subministraments, sobretot de les famílies en risc d'exclusió social i les persones més vulnerables.Fins ara, els tràmits d'ajut d'urgència social pagar subministraments, o els informes de risc d'exclusió residencial (IRER) per evitar talls es feien des de les diferents seus de Serveis Socials.