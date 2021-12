L'Ajuntament de Tarragona engega la campanya 'La teva mascota, una més de la família'

Tothom que es faci una foto al photocall habilitat en diferents espais rebrà un obsequi

Actualitzada 21/12/2021 a les 16:53

Demà 22 de desembre engega una nova campanya liderada per la Conselleria de Benestar Animal, amb la col·laboració dels Centres Cívics i del Parc de Nadal. Es tracta de la iniciativa «La teva mascota, una més de la família» i vol conscienciar profundament a les famílies que durant aquestes festes de Nadal s'hagin plantejat adquirir un animal de companyia, pensin en la responsabilitat que això comporta.

Durant l'any 2021, la gossera municipal ha recollit 195 gossos dels quals la meitat, 93 han sigut recuperats pels seu propietari; però la resta, 82, han passat a la protectora; per tant, passen a comptabilitzar-se com a abandonats. Pel que fa als gats, la protectora n'ha acollit 50 i només 1 ha estat recuperat pel seu propietari.

La consellera Elvira Vidal apunta que «82 gossos i 50 gats abandonats a la ciutat de Tarragona en un sol any és una xifra esfereïdora, perquè vol dir que part d'aquestes dades corresponent a abandonaments directes». Vidal ha volgut destacar que des de la conselleria es treballa intensament per reduir aquestes xifres i la campanya que engega «vol arribar a les consciències de tots i totes». Per aquesta raó, a partir de demà, s'iniciarà un photocall itinerant per diversos punts de la ciutat:

22-23 de desembre Centre Cívic de Torreforta 11-13h

28 de desembre Centre Cívic de Sant Salvador 11-13h

29-30 de desembre Parc de Nadal 17 - 19h

4 de gener Centre Cívic de Llevant 11-13h

5 de gener Sant Pere i Sant Pau 11-13h

A més la campanya repartirà 1.000 unitats de dispensadors de bossetes i 1.000 ampolletes, a qui es faci una fotografia al photocall i la pengi a Instagram amb l'etiqueta #UnMesDeLaFamilia. S'ha volgut aprofitar aquestes dates de Nadal per llençar una primera fase d'aquesta campanya, que tindrà més recorregut durant el 2022 amb accions i esdeveniments per tal de sensibilitzar la població que els animals de companyia són éssers vius i cal tractar-los amb cura i responsabilitat.