En Comú pressiona Aguilar per donar el 'sí' al pressupost de 2022

De fet, l'única regidora dels comuns es va abstenir davant de 19 vots favorables i 6 en contra, mentre Podem va votar en contra per unanimitat

Actualitzada 20/12/2021 a les 22:53

En Comú va decidir per majoria votar a favor dels pressupostos del 2022, posant a Carla Aguilar contra les cordes quan l'assemblea va demanar-li que tirés pel dret i donés el sí al plenari sense negociar amb els seus companys de coalició, Podem. De fet, aquests mateixos van reafirmar la seva negativa als comptes per unanimitat en una assemblea en paral·lel a la dels comuns.

Els dos partits polítics es van trobar ahir en les dues assemblees, cadascuna per la seva banda, però coincidint a les 19 hores del vespre. La representant d'En Comú, Carla Aguilar, va assegurar abans de l'inici de l'assemblea que l'objectiu era «exposar als membres del partit com havien estat les negociacions» i, a partir de llavors, posicionar-se a favor o en contra. La mateixa Aguilar va declarar que, de les 83 propostes que havien presentat durant les negociacions amb el govern tarragoní, «han acceptat un total de 30 propostes, unes altres 28 les han inclòs de forma parcial, i la resta –25– les han rebutjat».

Com a resultat de les assemblees, els comuns van obtenir 19 vots a favor dels pressupostos, 6 en contra i només dues abstencions al vot, una de les quals va ser la mateixa Aguilar. D'altra banda, des de Podem es van posicionar fermament en la banda del no, amb 33 vots en contra i cap a favor.

A la sortida de la reunió d'En Comú, alguns dels assistents van assegurar que la militància va ser molt contundent amb la regidora, assegurant fins i tot que la van convidar a abandonar la seva cadira a l'Ajuntament si no estava disposada a acatar la decisió presa ahir al vespre i votar a favor dels pressupostos. Malgrat això, Aguilar va assegurar que «hem de veure com resolem la situació» amb Podem, remarcant que «serà una decisió que prendrem en els pròxims dies, i que determinarà quin serà el posicionament final». Alhora, la consellera va voler posar en valor «totes les aportacions que s'han fet en l'assemblea, han generat uns arguments molt potents per poder seguir treballant i el debat ha estat molt positiu i productiu».

Així, s'espera que Aguilar doni el sí al pressupost de l'any vinent en el ple que s'espera en els pròxims dies, donant llum verda a la proposta que fa mesos que treballen conjuntament amb el govern.

Podem vota un no rotund

Tot i les veus rebels que s'haurien escoltat a l'assemblea dels comuns, la militància de Podem no va tenir tanta discordança a l'hora de posar-se d'acord. Tots els assistents van votar en contra dels pressupostos per unanimitat, deixant un 33 a zero molt clar.

Segons van expressar una vegada acabada la reunió, hi va haver diversos motius que van fer decantar la balança, com ara «el malestar profund per la manca de voluntat política per integrar les mesures proposades des de l'espai lila i que reforçaven el pressupost municipal des de la perspectiva social i d'esquerres», «la insuficient inversió en Serveis Socials, lluny del 20% exigit» o «la manca de perspectiva estratègica de l'executiu de Ricomà, fruit d'un govern no definit ideològicament». D'altra banda, cal remarcar que fonts de Podem van declarar a aquesta redacció que el vot també es decidiria en funció del context polític que s'ha viscut durant aquest últim any, remarcant la tensió amb Esquerra després dels canvis en el govern.