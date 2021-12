«Els pessebristes necessitem un relleu generacional per perdurar»

L'Associació Pessebrista de Tarragona celebra la seva exposició anual a l'Antiga Audiència pensant en el futur de la tradició

L'Associació Pessebrista de Tarragona presenta enguany l'exposició El Pessebre: del popular a l'artístic, que es pot visitar en una sala de l'Antiga Audiència fins al 9 de gener. En aquesta mostra, de dimensions reduïdes d'acord amb la situació de la covid, es podrà seguir l'evolució d'aquesta tradició nadalenca, des dels pessebres tradicionals catalans que es feien, i encara es fan, en família, fins als pessebres més artístics concebuts com a obres d'exposició, i també els diorames que recreen escenes imaginades de diversos moments o indrets que sempre s'han associat a les festes de Nadal.

Segons Josep Maria Borrut, president de l'Associació Pessebrista de Tarragona (APT), «amb aquesta exposició volem oferir al visitant dues visions diferents del pessebre, segons les tècniques utilitzades en la seva confecció». En l'ambient pessebrista consideren que el pessebre conegut com a popular es construeix utilitzant principalment materials considerats tradicionals, com ara suro, molsa, terra, pedres, papers decorats o d'altres, i que normalment es presenta de forma oberta o només amb una de les cares cobertes.

En un pessebre artístic, en canvi, l'autor crea les construccions i els seus entorns acostant-se a la realitat, aplicant les regles de la perspectiva i mantenint la proporcionalitat de l'entorn amb les figures. Els materials utilitzats són molt diversos, com el guix, la fusta, el poliestirè, terres i pintures. Aquests pessebres acostumen a ser del tipus tancat, i es poden veure a través d'una obertura, el que anomenem diorames, tot i que també se'n poden veure d'oberts. A l'exposició n'hi ha dels dos tipus.

Superació

Segons Borrut, el pas dels pessebres populars als artístics es deu a l'evolució del món pessebrista. «L'APT ja té 92 anys. Som presents a Tarragona des de 1928. En algun moment d'aquest recorregut es va voler fer un concurs de pessebres, i allí tot els participants van voler superar-se, intentant coses i estils que no eren habituals en els pessebres que es feien a casa». En aquesta mena de processos va néixer el que ara s'anomena pessebre artístic, que semblen més aviat representacions esculturals o pictòriques de les escenes nadalenques, més que un guarniment festiu que es faci en la intimitat del domicili de cadascú.

El president dels pessebristes afegeix que aquesta manera de fer ha incidit en el món de les arts tradicionals, atès que «hi ha escultors que es guanyen la vida fent figures de pessebre. Realitzen peces que no es poden trobar entre els productes que s'ofereixen en un mercat de Nadal».

La confecció d'un pessebre artístic pot costar entre 150 i 200 hores de feina, segons Borrut, i com que es tracta d'una afició i no pas d'un treball remunerat, els artistes ho fan durant molts mesos en el seu temps lliure. «Quan celebrem les festes de Santa Tecla, ja hi ha persones que estan preparant el pessebre de Nadal», afirma Borrut. El president de l'AFT remarca que, simultàniament a aquesta exposició, al Campus Catalunya de la URV s'està duent a terme la mostra El Pessebre. Història, cultura i tradició, centrada en publicacions de tota mena relacionades amb el pessebre, que acabarà el 9 de gener, com l'exposició de l'Antiga Audiència.

Josep Maria Borrut pensa que és important que hi hagi activitats com aquesta en un recinte universitari, perquè els joves en són els principals destinataris. «El pessebre es manté perquè hi ha una generació que l'està mantenint», diu, quan se li pregunta sobre el futur d'aquesta tradició, «però és clar que els temps d'apogeu del pessebre ja han passat. Ara podem tirar endavant, perquè a Catalunya hi han 65 entitats federades que impulsem tota mena d'activitats, però el gran repte continua essent el relleu generacional. Si els joves no s'hi interessen, si l'activitat no es conserva, el pessebre no es podrà mantenir. Per això treballem nosaltres, perquè no desaparegui», resumeix. Els pessebristes segueixen treballant per evitar que l'activitat s'acabi.