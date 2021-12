Els Bons Comerç de Tarragona aconsegueixen superar el volum econòmic de vendes previst

A una setmana per tancar la campanya, ja s'han realitzat operacions per més d'un milió i mig d'euros

Actualitzada 21/12/2021 a les 11:42

El pròxim 31 de desembre es tancarà la campanya dels Bons Comerç Tarragona i la conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona ja en realitza un balanç positiu d'acord amb les xifres d'operacions de vendes que ha generat.La campanya estava dotada amb 500.000 euros en vals de descomptes de 5 euros i fins ara l'impacte econòmic generat ha estat d'1.596.567,64 euros en petits establiments, segons les dades del consistori tarragoní.Aquesta xifra supera les expectatives que tenia marcades la conselleria, que eren d'un milió i mig. El regidor de l'àrea, Dídac Nadal es mostrava satisfet d'haver superat la xifra prevista fins i tot abans de tancar la campanya. «Aquesta xifra també demostra que és un dels millors estímuls econòmics per al petit comerç que podíem oferir com Ajuntament i, com a conselleria de Comerç, estem contribuint a la reactivació econòmica del nostre teixit comercial, per una banda i, per l'altra, tornant a posicionar Tarragona com una de les millors ciutats per anar a comprar», explicava Nadal.La despesa mitjana per bo bescanviat és de 18,64 euros, mentre que la despesa mitjana per venda amb bons se situa en 59,01 euros. S'han bescanviat 85.632 bons en les 27.057 operacions que s'han realitzat.Pel que fa als bons, cada dia a primera hora es posen en circulació els que van caducant d'aquelles persones que, tot i haver-los descarregat, no han arribat a temps a gastar-los en els 15 dies que tenen validesa.Les persones que encara no s'han descarregat els bons són a temps fins al 31 de desembre a través de la web bons.tarragona.cat