TerritoriXLM i BCQ Arquitectura elaboraran el Pla Integral de la Part Baixa de Tarragona

Els treballs de redacció tindran un cost de 114.408 € i hauran de fer-se en un màxim de 15 mesos

Actualitzada 20/12/2021 a les 12:41

Promoure un canvi integral i profund en la Part Baixa en favor del benestar de les persones que hi viuen i com a revulsiu social i econòmic del centre de Tarragona.

Proposar un model de barri que prioritzi la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes en tots els seus aspectes.

Fomentar el dinamisme econòmic, comercial, cultural i artístic del barri.

Fomentar la convivència i la cohesió social del barri.

Promoure la implicació dels veïns i les veïnes en el procés de transformació i millora del barri.

Preservar i posar en valor els elements d'identitat que distingeixen i fan únic el barri, particularment el seu passat industrial com a barri de la Marina.

Preservar i posar en valor els elements del patrimoni històric del barri en relació als de Tarragona, generant itineraris culturals.

Promoure una planificació i un compromís de ciutat envers la Part Baixa estable en el temps, d'àmplia acceptació social i política.

Planificar els desenvolupament del PIPB per dotar de coherència i sentit global a totes les accions.

L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la redacció del Pla Integral de la Part Baixa a la UTE formada per TerritoriXLM i BCQ Arquitectura. L'elecció s'ha fet entre tres ofertes presentades i l'adjudicació s'ha fet per un import de 114.408 €. Des de la data de signatura del contracte s'iniciarà un període màxim de 15 mesos per presentar el document definitiu que serà aprovat pel consistori.EL projecte ha de servir per escometre el que en paraules del regidor de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, serà, «el canvi més profund que necessita Tarragona i que tindrà com escenari el Barri del Port».L'elaboració del Pla preveu diverses fases on la participació dels veïns i de les entitats i associacions del barri tindran un paper important.La primera fase consistirà en el plantejament de la problemàtica entre Ajuntament i equip de treball, l'establiment d'objectius, metodologia, calendari i grups de treball, l'anàlisi de la informació documental disponible, primeres observacions i entrevistes preliminars, finalitzant amb una diagnosi inicial que recopilarà els dèficits i potencialitats del barri.La fase número 2 establirà els treballs de camp i l'inici del procés participatiu. En aquesta fase la realització d'enquestes tindrà un pes significatiu.La tercera fase entrarà en el procés d'anàlisi i viabilitat de les propostes fruit de la participació ciutadana. El resultat d'aquesta anàlisi serà la proposta de les actuacions, calendaris i la seva planificació econòmica i estratègica, que serà recollida en el document que, en la que serà la quarta fase, serà presentat a l'opinió pública i aprovat per l'Ajuntament.Segons han destacat des de l'Ajuntament tarragoní, el pla, finalment, ha de servir per a fer efectius els punts següents: