Serrat afegeix Tarragona a la llista de concerts de la seva gira de comiat

La cita a la Tarraco Arena Plaça serà el 9 d'agost i les entrades es posen a la venda aquest dimarts

Actualitzada 20/12/2021 a les 15:05

Joan Manuel Serrat ha afegit catorze nous concerts a Espanya per al seu gira de comiat 'El vici de cantar 1965-2022', després «del gran acolliment rebut per part del públic», que va adquirir 50.000 localitats en 24 hores quan van sortir les primeres entrades a la venda, explica la seva promotora.Així, a més del que es preveu afegeix actuacions a Múrcia (segona data, 7 de juny), Màlaga (26 de juny), la Corunya (8 de juliol), Festival Castell de Peralada (16 de juliol), Tio Pepe Festival (25 de juliol), Alacant (segona data, 2 d'agost), Festival de Porta Ferrada (5 d'agost) i Festival Arts D'estiu (7 d'agost).També se suma a la gira la ciutat de Tarragona (9 d'agost), a la Tàrraco Arena Plaça, Sevilla (segona data, 7 de setembre), Pamplona (segona data, 16 de setembre), Granada (segona data, 22 de setembre), Zaragoza (13 d'octubre, segona data) i Madrid (7 de desembre, tercera data).L'última gira del cantautor, poeta i compositor, un dels més rellevants a Espanya i Amèrica Llatina, arrencarà a l'abril de 2022 al Beacon Theatre de Nova York, per a després recalar a Sud-amèrica i finalment tornar a Espanya per a l'època estival, on oferirà el primer concert el 7 de juny a Múrcia (a més del ja previst el 8 de juny).També estaven ja confirmades Bilbao (11-12 juny, Palacio Euskalduna), València (Plaza de Toros, 30 juny-1 de juliol), Alacant (3 agost, Plaza de Toros), Sevilla (8 de setembre, Plaza de Toros de la Maestranza), Pamplona (17 setembre, Navarra Arena) i Granada (23 setembre, Plaza de Toros).Així mateix, Serrat actuarà a Sant Sebastià (8-9 octubre, Auditori Kursaal), Zaragoza (12 octubre, Pavelló Príncep Felip), Madrid (13-14 desembre, WiZink Center) i com a tancament final, Barcelona (Palau Sant Jordi, 22-23 desembre).Les entrades per a les noves dates estaran a la venda a partir del 21 de desembre a les 10.00 a través de jmserrat.com elcorteinglés.es i centres El Corte Inglés.