Podem Tarragona es decidirà sobre els comptes avaluant «el context polític»

El grup es reuneix el vespre d'aquest dilluns per decantar el seu posicionament sobre els pressupostos

Actualitzada 19/12/2021 a les 21:01

El grup Podem Tarragona es reuneix avui al vespre per decidir el posicionament del seu vot sobre els pressupostos municipals del 2022. Segons explica en declaracions a Diari Més Mariano Pescador, secretari d'Organització de Podem Tarragona, la militància es reuneix avui a les 19 hores per tal de debatre si votar a favor o en contra dels pressupostos que fa mesos que negocien amb el govern tarragoní.

Tal com assegura Pescador, representants de Podem ha estat a les meses de negociació amb el govern, juntament amb En Comú, per tal de fer encabir les seves propostes als comptes del pròxim any, una fita que han aconseguit. Malgrat això, el partit lila no descarta que l'assemblea es decideixi pel no en la reunió d'avui. «Nosaltres exposarem a la militància quin és el contingut de la proposta de pressupostos que se'ns ha presentat i també com han anat les negociacions, en les quals sí que és cert que hi ha hagut molt bon clima malgrat que cadascú hagi expressat les seves idees», apuntava Pescador. Alhora, el secretari també afegia que «no només tindrem en compte el contingut dels pressupostos, sobre si creiem que són complerts o hi falten coses, sinó que també avaluarem el context polític en què s'ha creat aquesta proposta i que hi ha hagut durant aquests últims mesos a l'Ajuntament, en concret amb Esquerra», tot fent referència a la sortida accidentada del govern d'En Comú Podem. Per a Pescador, «el vot que es decideixi a l'assemblea serà el definitiu i oficial, i serà el que defensarem». Davant les possibles desavinences que hi pugui haver entre En Comú –els quals també es reuneixen avui en assemblea per a decidir el seu vot– i Podem, Pescador va remarcar que «la nostra direcció es posarà en contacte amb els comuns per intentar arribar a un acord, el diàleg és la millor via».

Deixen a banda el cas Pinedo

Davant algunes acusacions rebudes, Pescador ha volgut remarcar que des del partit «no es decidirà el vot tenint en compte l'episodi que hi va haver amb el membre trànsfuga del govern», tot fent referència a Hermán Pinedo, i assegurava que «en cap moment de la negociació ni dels nostres debats interns ha sonat el nom d'aquesta persona». «És un capítol que tenim totalment superat, i no serà un aspecte que influenciï el nostre vot», concloïa.