'Un Nadal de somni' portarà més de 100 actes gratuïts al Moll de Costa de Tarragona

La cercavila de la Tiona va ser un gran èxit de públic i es preveu un ampli programa fins al 9 de gener

Actualitzada 19/12/2021 a les 19:32

Un total de 120 activitats gratuïtes es podran gaudir aquest Nadal al Moll del Costa del Port de Tarragona. Sota el títol Un Nadal de somni, l'Autoritat Portuària ha creat un programa que inclou propostes per a tots els públics, amb l'objectiu de seguir atraient públic als seus equipaments culturals. Durant les festes, el Moll de Costa es convertirà en el Passeig dels Estels, gràcies a la il·luminació nadalenca que s'ha renovat i reforçat. Les activitats van començar el passat cap de setmana i finalitzaran el 9 de gener. Ahir, sense anar més lluny, es va celebrar la Cercavila de la Tiona i la ballada de gegants. L'activitat va aplegar un gran nombre d'infants al barri del Serrallo.

La segona edició de la mostra artística Expressa't desembarca amb noves actuacions al Moll de Costa. El primer espectacle serà el dimecres 22 de desembre al Tinglado 1 i, durant els dies següents, diverses corals, escoles i associacions artístiques de la ciutat mostraran les seves noves creacions, tant a l'interior del Tinglado 1 com als exteriors del Moll de Costa. La música també està present en el programa Nadal de Somni. Andrea Motis i Josep Traver ompliran de música el Tinglado 1 el dissabte 8 de gener a les 7 de la tarda. Per al públic més menut, el dimarts, 28 a les 6 de la tarda, Big Chicken Xiula, un popular grup musical, transformarà el Moll de Costa en un moment festiu de celebració amb un concert-espectacle fresc i amb molt sentit de l'humor. Els vins també formen part de les activitats. La DO Tarragona organitza tasts de vins i diversos tallers. Cercaviles, treballs manuals, actuacions musicals per la canalla, trobades de gegants, passa carrers amb música Dixie per animar els matins de Nadal, l'Escape Room El Misteri de l'arxivera, pinta cares, concerts, visites guiades al nou Museu del Port, tast de xocolata, castells de focs, joc de pistes, tallers, activitats esportives, visites teatralitzades, conta contes, etc., perfilen un llarg programa. També s'oferiran passejos gratuïts amb golondrina pel Port tots els matins.