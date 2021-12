Les empreses de lloguer de patinets hauran d'aixecar el veto als barris de Ponent de Tarragona

L'Ajuntament posarà noves normes per renovar les llicències, i assegura que no retirarà els aparcaments de bicicletes i patinets

Actualitzada 19/12/2021 a les 19:14

L'Ajuntament de Tarragona obligarà a les empreses de lloguer de patinets elèctrics a no discriminar alguns barris de la ciutat i que operin per arribar a tot el terme del municipi. De fet, ho farà a partir de la pròxima renovació de llicències al 2022, quan s'establiran uns punts a complir si les companyies volen aconseguir el permís per a poder operar. Tal com ja va publicar Diari Més, algunes empreses que tenen llicència per a dur a terme la seva activitat a Tarragona van limitar la circulació dels vehicles a algunes zones de la ciutat, excloent d'aquesta a alguns barris de Ponent, com podien ser Bonavista, Torreforta o Campclar. De fet, actualment només hi ha una empresa, Reby, de les quatre que lloguen patinets arreu de la ciutat, que permet una lliure circulació després del riu Francolí. En el cas de l'empresa Lime, només permet la circulació per l'N-340 fins a Campclar, sense arribar a entrar als barris, mentre que en el cas d'Spin sí que permet l'entrada a Bonavista, a la Rambla de Ponent i també a Icomar. D'altra banda, el cas més extrem es troba en l'empresa Bird, la qual no permet circular més enllà del riu Francolí. Alguns veïns dels barris associaven l'incivisme viscut amb els patinets en els carrers dels barris amb aquesta decisió de les empreses de vetar el servei a alguns punts de la ciutat.

Segons ha explicat Xavier Puig, conseller de Mobilitat i Sostenibilitat, aquest veto «és un aspecte que no teníem molt afinat amb la normativa que vam establir a l'hora de signar les llicències i a partir d'ara demanarem el compliment d'algunes normes en pròximes actualitzacions». De fet, el mateix conseller denuncia que «no es poden excloure determinats barris del servei», i per aquest motiu especificaran en una norma que és obligatori operar a tota Tarragona. Altres aspectes que, segons Puig, s'inclouran entre les normes a seguir és un nou mètode per assegurar que els conductors de patinets tenen més de 18 anys, una nova tecnologia per no permetre la circulació dels vehicles per zones exclusives de vianants, o la reducció del nombre de patinets que tindrà cada empresa a Tarragona, ja que «n'hi ha massa, i la nostra ciutat tampoc és un magatzem», apunta el conseller.

No retiraran els aparcaments

Com a resposta cap al reclam del barri de Bonavista, on demanaven eliminar tres dels cinc aparcaments de bicicletes, Puig assegura que «no és el criteri del govern retirar els aparcaments de bicicletes i patinets que s'han instal·lat arreu de la ciutat», ja que «han vingut per quedar-se». El conseller apunta al fet que van fer un gran esforç per dotar a tots els barris d'aquestes instal·lacions, les quals preveuen des del consistori que augmentin en els pròxims anys. «La voluntat és que aquestes persones que ara denuncien que no poden aparcar el seu vehicle en l'espai que ocupen els aparcaments de bicicletes facin el canvi i passin a utilitzar la bicicleta. Potser ara no hi ha patinets elèctrics, però els pàrquings s'han de mantenir», assegura Puig. «Aquest tipus de queixes es reben sempre que es volen canviar rutines, però val la pena aguantar aquestes reaccions quan, en un futur, es pot millorar la situació de tothom», concloïa el conseller.