L'Ajuntament de Tarragona reclama les taxes de guals dels darrers quatre anys

La majoria de les entrades no regularitzades es concentra als barris de Llevant, encara que la mesura s'aplica a tota la ciutat

Actualitzada 19/12/2021 a les 21:27

L'Ajuntament de Tarragona està exigint, mitjançant notificacions, el pagament amb caràcter retroactiu de la taxa per ús d'un gual permanent no regularitzat a molts veïns que mai havien rebut aquesta demanda fiscal. Així ho indica del Pla de Control Tributari d'enguany, tot i que abans aquesta exigència no s'aplicava. Aquest nou requeriment municipal té com a suport el fet que moltes edificacions de la ciutat, sobretot les que queden fora del centre urbà, havien tingut fins ara sortides de cotxes que utilitzaven habitualment sense que se'ls hagués exigit cap taxa municipal. Els propietaris d'aquestes construccions, sobretot naus del polígon Parc Riuclar o habitatges unifamiliars de les urbanitzacions de Llevant, han fet saber que recorreran la mesura, per no entendre que es vulgui aplicar retroactivitat a una decisió que s'ha pres aquest mateix any, i que anteriorment mai no havia estat aplicada.

Segons fonts municipals, aquesta regularització s'està fent a tota la ciutat. «Si afecta més a unes zones que a altres és perquè en algunes zones hi havia més guals no declarats, per les circumstàncies que sigui. És a dir, que no s'estan inspeccionant més uns llocs que uns altres sinó que en determinades zones hi havia més guals sense regularitzar», consideren des de l'àrea de Domini Públic.

Prescripció

El motiu d'exigir quatre anys consisteix a evitar que les taxes prescriguin, ja que aquest és el termini a partir del qual no es poden reclamar endarreriments.

La regularització s'ha començat a fer a partir de l'aprovació del Pla de Control Tributari al març d'aquest exercici 2021, que incorpora unes actuacions de verificació i comprovació a l'àmbit de la gestió. Al mateix temps, s'estan identificant les ocupacions especials que no tributen i iniciant els expedients per liquidar aquests fets imposables.

Als casos detectats, se'ls comunica l'inici de l'expedient informant de la proposta provisional de la liquidació i donant tràmit d'audiència per formular al·legacions. L'Ajuntament també ha fet saber que qualsevol ús particular de la via pública, excepte en circumstàncies excepcionals, s'ha de sotmetre a una regulació i pagar una taxa. «No existeix cap motiu pel qual un gual no hagi d'estar al dia del pagament de taxes i romandre en una situació irregular», afegeixen.

Aquesta decisió no ha estat ben rebuda a les urbanitzacions de Llevant, que presenten una tipologia urbanística diferent a la de la majoria de la ciutat, ja sigui el centre o els barris de Ponent. Segons el president de l'Associació de Veïns de Boscos de Tarragona, Josep Anton Solé «nosaltres no estem en contra de pagar, però sí de la manera com ens ho reclamen. Tenim carrers amb voreres estretes, pràcticament sense vianants ni comerços, on els cotxes entren i surten de les cases sense causar els problemes que sí que poden causar al centre de la ciutat. Aquí no destorbem ningú.».

Per aquesta raó, Solé no s'oposa a pagar ara, que és el primer any que es reclama, però sí a abonar taxes per anys anteriors, quan aquesta reclamació no existia.

«Hi ha tarifes de tres tipus», ha afegit Solé, «i, a nosaltres, ens volen aplicar la màxima sense tenir en compte l'amplada dels guals ni la seva situació, ni l'amplada de la vorera que té al davant». Malgrat el seu malestar, l'Associació està disposada a arribar a un acord amb l'Ajuntament, i amb aquesta intenció presentaran un escrit al consistori aquesta mateixa setmana, demanant que hi hagi converses sobre la qüestió. Solé, però, avisa que si les taxes dels guals es mantenen tal com estan ara a les Ordenances Fiscals de 2022, presentaran al·legacions, i si es desestimen, estan disposats a arribar als tribunals.

«Sabem que l'Ajuntament no té diners», ha dit Solé, «el que passa és que té capacitat de recaptar. Es pensen que, perquè vivim a Llevant, tenim poder adquisitiu, però el fet és que som com la majoria dels ciutadans. El 99% compra casa seva amb una hipoteca, i no hi ha una capacitat econòmica il·limitada, ni podem fer front als efectes retroactius», ha conclòs.