Els taxis de Tarragona repeteixen un altre any com els més cars l'Estat

Sant Sebastià i Vitòria estan en segon i tercer lloc, segons un estudi de l'organització de consumidors FACUA, que estudia el fet anualment

Actualitzada 20/12/2021 a les 21:25

Els taxis de Tarragona repeteixen com els més cars de l'Estat, segons un estudi comparatiu de l'organització de consumidors FACUA, on Sant Sebastià i Vitòria també tornen a ocupar el segon i el tercer lloc entre 56 ciutats. Per la zona baixa de les tarifes del taxi, també repeteixen les mateixes ciutats que altres anys: Las Palmas de Gran Canària, Ceuta i, a la Península, Huelva.

L'estudi ha analitzat les tarifes de novembre i desembre d'aquest any en tres tipus de carrera (d'un, cinc i deu quilòmetres) i tres d'horari (de dia, de nit i nocturn de cap de setmana) i, en alguns casos, la diferència és del 125%.

La metodologia es basa en un sistema de punts amb un màxim de 90, en què les tarifes dels taxis de Tarragona han obtingut 71 davant dels dos de Las Palmas de Gran Canària.

Els deu primers llocs, a més de Tarragona, els ocupen Sant Sebastià (69), Vitòria (63), Terol (61), Lleida i Madrid (58), Santiago de Compostel·la (55), Màlaga (54), Girona (53) i, totes aquestes amb 51 punts, les ciutats de Sòria, Gijón, València, Oviedo, Pamplona i Castelló.