El Port Tarragona té un creixement acumulat del 20% de gener a novembre

Fins a aquest mes, els resultats de l'exercici se situen en els paràmetres del 2018 i s'apropen als de l'any de rècord del 2019

Actualitzada 20/12/2021 a les 17:07

El Port de Tarragona ha tingut, entre gener i novembre d'aquest any, un creixement acumulat del 20%, en comparació al mateix període de l'any passat, amb un total de 28.830.660 tones mogudes, segons informa l'Autoritat Portuària.Al novembre, el port tarragoní va moure 2.562.211 tones, la qual cosa suposa un increment d'un 13,1% pel que fa al mateix mes de 2020.Fins a aquest mes, els resultats de l'exercici se situen en els paràmetres del 2018 i s'apropen als de l'any de rècord del 2019, just abans de l'esclat de la pandèmia.Els líquids a granel lideren el novembre amb un total d'1.724.501 tones mogudes i un creixement del 23,4% pel que fa a 2020, seguit per la càrrega general (47,6%), amb un bon comportament de carbons i coc de petroli.Per mercaderies, les encapçalen els energètics amb 1.720.314 tones ( 32,3%); destaca l'increment del 106% de productes per a la construcció (145.600 tones) i es mantenen les bones xifres dels siderometal·lúrgics (73,3%) amb 63.047 tones mogudesNovembre també concentra 227 escales i, per països, destaca que Rússia desplaça a Líbia en el primer lloc, sobretot pel moviment de líquids a granel.Amb Líbia en segon lloc, Algèria ocupa el tercer i desplaça al seu torn a Itàlia a la cambra.