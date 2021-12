AFANOC instal·larà dimecres un punt de venda de gorres i articles solidaris al Mercat Central de Tarragona

Estarà ubicat a la parada de La Teca i la Meca en horari de 9h a 14h

Actualitzada 20/12/2021 a les 15:39

Travessa solidària #MontblancMóra

L'associació AFANOC, que treballa per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, instal·larà un punt de venda de gorres, calendaris i articles solidaris al Mercat Central dimecres 22 de desembre. El punt de venda estarà ubicat a la parada de La Teca i la Meca en horari de 9.00 a 14.00h.Paral·lelament a la implicació del Mercat Central, també s'han dut a terme altres iniciatives solidàries per tal de recaptar fons per a l'entitat. D'una banda, el Grup Nima Automoció ha adquirit 500 gorres d'AFANOC per incloure-les als lots de Nadal dels seus treballadors, mentre que els beneficis del tradicional calendari solidari dels Mossos d'Esquadra aniran també destinats a l'entitat.El president de l'empresa pública de Mercats, Dídac Nadal, ha insistit en el fet que «el component social i de caire benèfic ha tingut un paper fonamental al dia a dia de la nova etapa de l'empresa municipal de Mercats». De la mateixa manera, Nadal ha recordat que «totes les entitats sense ànim de lucre de la ciutat tenen obertes les portes dels Mercats per donar a conèixer les seves iniciatives solidàries».D'altra banda, la primera edició de la Travessa solidària #MontblancMóra, impulsada per l'ultrafondista montblanquí Joan Roig, es va celebrar el passat 27 de març del 2021 i va aconseguir recaptar un total de 6.520,51€ per a l'AFANOC. Davant aquest èxit, l'organitzador va decidir impulsar una segona edició, que es durà a terme el pròxim 5 de febrer del 2022.La travessa, que és de gairebé 100 quilòmetres i 3.200 metres de desnivell, començarà a Montblanc i creuarà les muntanyes de Prades, Albarca, la Morera del Montsant, Cabacés, la Figuera, el Molar, Garcia, Móra d'Ebre, fins Móra la Nova. Durant el recorregut s'hi sumaran més participants, els quals faran trams concrets.L'objectiu d'aquesta iniciativa solidària és recaptar diners per ajudar l'AFANOC. Per aconseguir-ho, s'ha obert un esdeveniment al web https://www.migranodearena.org/reto/travessa-solidaria-montblancmora