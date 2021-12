La Cursa i caminada arriba als 10 anys amb un total de 48.000 euros solidaris

Actualitzada 19/12/2021 a les 19:36

Aquest diumenge Tarragona ha acollit amb gran èxit la Cursa i caminada per La Marató de TV3, que enguany ha celebrat el desè aniversari amb mig miler d'assistents i més de 4.000 euros destinats a la salut mental. El tret de sortida s'ha donat a tres quarts de deu del matí des de l'inici del passeig de l'Escullera del Port de Tarragona, per calaixos i respectant les mesures contra la COVID-19, i amb un recorregut de 6,5 quilòmetres pel passeig marítim del Miracle i de Rafael Casanova.El vencedor de la cursa ha estat Alberto Moral (21:20, S.G. Pontevedra), seguit de Jorge de Andrés (22:23) i Juan José González (22:24, Athletic Track Tarragona). Per la seva banda, l'atleta Stella Beazzuti (25:42) ha estat la primera dona en creuar la meta, per davant d'Anahi Herrera (26:04, Activa't – Athletic Track Tarragona) i Irene Rubio (28:16, Triatló Tarragona), segona i tercera classificades, respectivament.Paral·lelament, s'ha celebrat una caminada pel mateix circuit amb l'objectiu d'implicar tothom que volgués fer una activitat saludable i col·laborar alhora amb una bona causa. En aquests 10 anys de la Cursa i caminada per La Marató de TV3, organitzada per l'empresa d'esdeveniments esportius Athletic Events i el club Athletic Track Tarragona, s'han recaptat 48.000 euros gràcies a les milers de persones que hi han participat i al suport d'institucions i empreses com la Diputació de Tarragona, BASF i Repsol, i la col·laboració de l'Ajuntament, el Port de Tarragona i el Centre d'Atenció Primària de l'Alt Camp, entre d'altres.