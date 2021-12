El CAP Llevant de Tarragona s'estrena com a centre de vacunació pediàtrica

En aquest centre, que forma part de la xarxa Santa Tecla, s'hi distribuiran gairebé 1.000 vacunes aquest cap de setmana

Actualitzada 18/12/2021 a les 11:18

La immunització dels nens també es durà a terme a Calafell, concretament, en el Pavelló Joan Ortoll on es distribuiran aquest dissabte més de 200 vacunes en horari de matí a menors en la franja de 5-11 anys. La vacunació infantil en aquest punt de vacunació es tornarà a posar en marxa els dies 21, 22 i 23 de desembre.

Aquest dissabte el Centre d'Atenció Primària Llevant de Santa Tecla, ubicat al carrer Joan Fuster de Tarragona, s'estrena com a centre de vacunació pediàtrica.Així, el CAP, esdevindrà el principal centre de vacunació infantil massiva per tal d'ajudar a aconseguir immunitzar als menors d'entre cinc i onze anys a la regió sanitària de Tarragona.Durant aquest cap de setmana, el centre administrarà fins a 800 dosis per a combatre la Covid-19.