Alerten de l'augment de la presència de SARS-CoV-2 en les aigües residuals de Tarragona

El tinent d'alcalde Jordi Fortuny destaca l'anàlisi del 9 de desembre d'Ematsa i demana «Precaució i molta responsabilitat»

Actualitzada 18/12/2021 a les 11:07

Presència de SARS-CoV-2 en les Aigües Residuals a Tarragona. EMPITJORA, ALTÍSSIMA PRESÈNCIA DEL VIRUS. Precaució, molta responsabilitat. Dades de 9 de desembre elaborades per@ematsa pic.twitter.com/Icybay4jS0 — Jordi Fortuny (@JordiFortuny) December 17, 2021

La presència del virus SARS-CoV-2 en les aigües residuals de Tarragona és cada vegada major i això es tradueix en el fet que la situació de la pandèmia a la ciutat està empitjorant. El tinent d'alcalde Jordi Fortuny ha donat l'alerta per la xarxa social Twitter dels resultats de l'anàlisi d'Ematsa de les aigües tarragonines el darrer 9 de desembre.Les dades que ha compartit Fortuny mostren les xifres des del passat mes d'octubre fins a aquest mes de desembre en els diferents punts de mostreig que cobreixen tots els barris i territoris de la ciutat de Tarragona. Fortuny destaca a Twitter com han augmentat els nivells a cada una de les zones analitzades i que això indica que la pandèmia està empitjorant ràpidament. El tinent d'alcalde demana d'aquesta manera «Precaució i molta responsabilitat» davant unes xifres que mostren com la situació «empitjora per l'altíssima presència del virus».La situació de la pandèmia s'està agreujant a les portes de les festes de Nadal i el resultat de l'anàlisi de les xarxes residuals no és més que un indicador més que arriba una nova ona. Segons les dades del departament de Salut, al Camp de Tarragona es registra més de 300 positius al dia des d'aquest dilluns i tant el risc de rebrot com l'RT, la velocitat de propagació, s'han disparat.