Presó provisional per a l'autor del tiroteig a Securitas de Tarragona, que segueix ingressat a l'hospital

El jutjat l'investiga per homicidi, homicidi en temptativa, tinença d'armes i atemptat a l'autoritat

Actualitzada 17/12/2021 a les 19:53

El titular del jutjat d'Instrucció número 5 de Tarragona ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança per al vigilant de seguretat que a principi de setmana va protagonitzar un tiroteig a l'empresa Securitas, ferint a quatre persones, entre elles un mosso d'esquadra. L'home va resultar ferit crític en un intercanvi de trets amb els agents i segueix ingressat a l'hospital. La causa està oberta per delictes d'homicidi, homicidi en temptativa, tinença d'armes i atemptat a l'autoritat. El mosso ferit ha estat donat d'alta amb seguiment a domicili. Pel que fa a la resta de ferits, la treballadora de l'empresa de Tarragona on el vigilant de seguretat detingut va irrompre a trets evoluciona favorablement i ha sortit de l'UCI. Un altre treballador de l'empresa està també crític.