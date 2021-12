Les peixateries de Tarragona preveuen un col·lapse de comandes la setmana de Nadal

Les restriccions que s'esperen per les festes fa que moltes persones esperin a l'últim moment per a fer les compres dels dinars

Actualitzada 16/12/2021 a les 21:27

A només una setmana de l'inici de les festes de Nadal, les peixateries del Mercat Central temen un col·lapse de comandes de cara a la setmana vinent. Les restriccions que s'espera que el Govern de la Generalitat anunciï el pròxim dilluns han provocat que molts consumidors estiguin aguantant fins a l'últim moment per a prendre una decisió definitiva sobre si celebraran el dinar de Nadal en família o bé seguiran la línia de l'any passat, passant les festes separats. «Aquesta setmana estem començant a notar més moviment, les anteriors ja patíem perquè no havíem tingut tantes compres com altres anys, però aquesta setmana ja n'hi ha hagut més», declaraven des de la peixateria Tinet. Alhora, afegia que aquest 2021 continua sense ser un any normal, ja que «hi ha ambient nadalenc, perquè són festes, però hi ha molts clients que encara no s'ajuntaran amb tota la família sencera per por, i es quedaran a casa, però seran quatre persones en lloc de les deu que sempre dinaven juntes». De fet, molts dels clients consultats pel Diari Més que es trobaven fent compres al Mercat asseguraven que encara no eren per a les festes nadalenques.

De fet, una de les clientes d'aquesta última parada assegurava que encara no havia fet cap compra especial per Nadal, ja que «encara no sabem ni el que farem». «La meva filla em diu que no vol anar a cap restaurant, però que alhora li fa por que ens puguem contagiar, sobretot per mi, que ja sóc gran», apuntava la clienta d'avançada edat la qual finalitzava afegint que «el meu fill és metge, i ha proposat fer-nos proves d'antígens o PCR abans dels dinars, però igualment això no et treu la por». Des de la Peixateria Encarna també asseguraven que estan treballant a través d'encàrrecs per la pròxima setmana. «Aquest any estem treballant sobre la marxa: segons les normatives, l'economia de cadascú, i s'està esperant més a última hora per fer les compres», assegurava la gerent de la Peixateria Encarna amb relació a la feina que estaven tenint per les festes d'aquest 2021, tot afegint que «l'any passat va ser diferent i especial. Es va treballar molt perquè la gent no va anar a restaurants i es va quedar a casa».

La gerent de la Peixateria Rita explicava que sí que la gent ha esperat bastant a última hora per anar a comprar al Mercat, malgrat que «hi ha hagut la gent previsora que, com cada any, ja van venir a comprar al mes d'octubre». En el cas de la Peixateria Ferdi declaraven tenir dos tipus de client, «el que té una mica de por de la pujada de preu o que no hi hagi distribució a última hora i que, per tant, és previsor i ja està comprant i congelant. O bé el segon tipus, al qual no li importa esperar per tal de tenir un producte fresc, sense importar el que hi hagi disponible en aquell moment».

Vaga de transportistes a la vista

A les restriccions per la situació pandèmica també s'hi suma una vaga de transportistes que està convocada pels pròxims 20, 21 i 22 «Esperem no tenir cap problema d'abastiment els dies abans de Nadal, per a no fallar als nostres clients. Si es donés el cas, nosaltres mateixos buscaríem alguna solució, però no fallarem a la clientela», apuntaven des de la Peixateria Encarna. També assenyalaven que dubta que hi hagi aquest problema amb el producte, ja que «pels mateixos pescadors és una pèrdua de diners i no els interessa». Des de la Peixateria Ferdi també es trobaven esperançats en poder complir amb les comandes de la seva clientela, però «no sabem ben bé com anirà la cosa fins a l'últim moment». Per la seva banda, des de la Peixateria Rita apuntaven que «sí que estem al corrent de la vaga del transport», però confien en el fet que no els arribi a afectar, remarcant que «ja veurem què passa finalment».

Els clients també s'han assabentat d'aquest possible problema d'abastiment que hi pot haver de cara a la pròxima setmana. La Lourdes, una de les clientes de les peixateries del Mercat, assegurava que, «com que han saltat les alarmes, he preferit venir a comprar aquesta setmana», tot remarcant que «val més prevenir que curar».