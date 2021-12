La fiança de dos euros frena la demanda d'accés al Magatzem Reial de Tarragona d'enguany

L'any passat les invitacions es van exhaurir el primer dia, mentre que enguany l'activitat no arrenca

Actualitzada 16/12/2021 a les 21:26

Mentre que l'any passat les invitacions per accedir al Magatzem Reial, instal·lat en un cobert del Moll de Costa, es van exhaurir el primer dia que es van posar a disposició del públic, la introducció enguany d'una fiança de dos euros en el moment de formalitzar telemàticament la reserva sembla haver frenat la demanda d'entrades perquè les famílies duguin els mes petits de la casa a aquesta activitat nadalenca. Un cop oberta la inscripció, no es constata la urgència del públic per comprometre l'assistència, probablement per la reticència provocada pel retard en el retorn de les fiances dels actes de les festes de Santa Tecla. La decisió municipal d'imposar una fiança de dos euros, retornable telemàticament un cop es retira l'entrada, ha provocat ja les primeres protestes a les xarxes socials.

Ahir a la tarda, de les 47 sessions del Magatzem previstes per al dlluns 27 de desembre, 28 encara estaven disponibles, mentre que 19 les tenien completes. Per a l 'endemà, dia 28, d'exhaurides només n'hi havia 12, mentre que totes les altres sessions seguien disponibles. Dimecres 29 només estaven completes 10 de les sessions previstes, mentre que per al darrer dia del magatzem, dijous 30 de desembre, només ha resultat exhaurida una sessió, mentre que tota la resta queden encara disponibles.

Les famílies poden reservar les entrades al Magatzem Reial mitjançant el web magatzemreialtgn.koobin.cat. Es tracta d'un servei que es mantindrà actiu mentre hi hagin entrades no compromeses.