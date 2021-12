L'Arbre dels desitjos de Tarragona tornarà a lluir els desitjos dels infants

Aquest dissabte a les 11.30h, els infants de l'Escola Municipal de Música cantaran nadales des de les escales exteriors de l'Ajuntament

Actualitzada 17/12/2021 a les 15:50

Demà se celebrarà una nova edició de l'Arbre dels desitjos a l'entrada de l'Ajuntament de Tarragona sota el lema «Nadal Tgn, carreguem l'educació de màgia i il·lusió». Aquest any s'ha convocat a dos representants dels alumnes de 4t de primària de 33 escoles de la ciutat, aproximadament 60 alumnes, que seran rebuts per l'alcalde Pau Ricomà i el conseller d'Educació, Manel Castaño.Els infants estan convocats en dues franges horàries a l'entrada de l'ajuntament: una a les 11h i l'altre a les 11.30h. Es preveu que estiguin acompanyats de les direccions dels centres educatius i de les seves famílies. A mesura que arribin entraran per penjar la felicitació de Nadal a l'Arbre dels Desitjos. A les 11.30h els infants de l'Escola Municipal de Música de Tarragona cantaran les nadales des de les escales exteriors de l'ajuntament.