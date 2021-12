El Port de Tarragona presenta el programa 'Un Nadal de Somni' amb més de 100 propostes

Del 17 de desembre al 9 de gener el Moll de Costa es convertirà en escenari de concerts, tallers, pintacares, tast de vins, relats màgics, arts escèniques, esports, castell de focs, cercaviles, passejos pel mar i un llarg etcètera

Actualitzada 17/12/2021 a les 15:12

Aquest divendres 17 de desembre, amb l'arribada de les festes de Nadal, el president del Port Tarragona, Josep Maria Cruset, i la directora de Port i Ciutat, Montse Adan, acompanyats de l'equip que organitza les activitats culturals del Port, han presentat el programa d'activitats 'Nadal de Somni' al Tinglado 1 del Moll de Costa, una proposta nadalenca que compta amb més de 100 activitats de tipus culturals, artístics i esportius.

Les activitats, totes gratuïtes, començaran el divendres 17 de desembre al Teatret del Serrallo i finalitzaran el diumenge 9 de gener al Museu del Port. Els actes es duran a terme en diferents espais del Moll de Costa del Port de Tarragona formada per espais com l'Arxiu del Port, el Museu del Port, el Teatret del Serrallo, la pèrgola del Serrallo, l'Escala Reial, els Tinglados i Refugis, i pròpiament el passeig del Moll de Costa, convertit en 'El Passeig dels Estels', amb una renovada i reforçada il·luminació nadalenca.

La marca cultural del Port, Moll de Costa, proposa un total de 120 activitats per convidar a grans i petits a navegar i submergir-se en aquestes festes nadalenques en propostes variades (hi ha concerts, tallers, pintacares, tast de vins, relats màgics, arts escèniques, esports, castell de focs, cercaviles, passejos pel mar, etc.), però amb un denominador comú: totes són engrescadores, educatives i divertides.

Un dels objectius de l'organització és oferir a la ciutadania activitats per gaudir en família en tots els espais que el Port de Tarragona disposa al Moll de Costa.

Un programa amb concerts i activitats familiars

El programa d'activitats nadalenques comença el divendres 17 de desembre al Teatret del Serrallo, amb l'acte per recaptar fons per la Marató de TV3. El Teatret s'omplirà d'activitats i xerrades, per a infants i joves, sobre la salut mental, tema d'enguany a la Marató de TV3. El diumenge 19 de desembre, el Moll de Costa s'omplirà de bat a bat d'esportistes participants en la tradicional Cursa de la Marató i el Tinglado 1 serà, un any més, la seu de la Marató de TV3 al territori on voluntaris i voluntàries atendran les trucades telefòniques per rebre els donatius dels telespectadors.

'Expressa't', la mostra artística del Port Tarragona (2a edició d'aquesta mostra) desembarca amb noves actuacions al Moll de Costa. El primer espectacle serà el dimecres 22 de desembre al Tinglado 1 i, durant els dies següents, diverses corals, escoles i associacions artístiques de la ciutat mostraran les seves noves creacions. En aquesta edició les actuacions se celebraran tant a l'interior del Tinglado 1 com als exteriors del Moll de Costa batejat aquest Nadal com el passeig dels Estels.

La música també està present en el programa 'Nadal de Somni'. Andrea Motis i Josep Traver inundaran el Tinglado 1 del Moll de Costa el dissabte 8 de gener a les 19:00h. Andrea Motis és una trompetista, saxofonista i cantant de jazz catalana amb una extensa i reconeguda carrera musical internacional. Per al públic més menut, el dimarts, 28 de desembre a les 18:00h, al 'Passeig dels Estels' arribarà la banda Big Chicken Xiula, un popular grup musical que transformarà el Moll de Costa en un moment festiu de celebració amb un concert-espectacle fresc i amb molt sentit de l´humor.

Els vins també formen part de les activitats proposades. La DO Tarragona col·labora amb el programa de Nadal i organitza, en diversos dies, tasts de vins i aromes dels cellers de denominació d'origen de productes del territori així com diversos tallers. Cercaviles, treballs manuals, actuacions musicals per la canalla, trobades de gegants, passa carrers amb música 'Dixie' per animar els matins de Nadal, l'Escape Room 'El Misteri de l'arxivera', pinta cares, concerts, visites guiades al nou Museu del Port, tast de xocolata, castells de focs, joc de pistes, tallers, activitats esportives, visites teatralitzades , conta contes, etc., perfilen un esplèndid i entretingut programa.

Llum, més llum!

L'activitat nadalenca al Port de Tarragona es va iniciar amb un tastet el passat 3 de desembre amb la tradicional encesa de llums del Serrallo. La vila marinera de Tarragona va viure aquest any una posada en escena tradicional després d'un any amb restriccions per la situació sanitària. Enguany l'acte va comptar amb la participació dels gegants del Serrallo, l'Agrupació Coral del Serrallo i un castell de focs al final de l'encesa.

Precisament, la llum és una de les protagonistes del programa d'activitats de Nadal del port de Tarragona. La il·luminació nadalenca del Serrallo i el Moll de Costa és més intensa que mai, gràcies a l'ampliació i renovació de gran part de l'enllumenat d'aquests espais. Aquests dies, passejar vora el mar, sota la il·luminació de Nadal instal·lada a la vila marinera i al Moll de Costa és una activitat més per a tots els veïns i veïnes de la ciutat i del territori que el visitin aquest autèntic 'Passeig dels Estels'.

Descobreix el Port amb la Golondrina durant aquest Nadal

La reobertura de la campanya 'Descobreix el Port' amb la Golondrina ha tornat a engegar la seva activitat aquests dies i fins al 3 de gener. En aquesta ocasió el passeig serà màgic, ja que la canalla podrà conèixer l'embarcació que portarà els Reis d'Orient a Tarragona. L'aforament és limitat i s'ha de reservar al web d'Entradium.

Els Reis d'Orient al Moll de Costa

Com l'any passat, el Refugi 1 obrirà de bat a bat les seves portes a partir del dilluns 27 de desembre, perquè grans i petits puguin visitar el Magatzem Reial, organitzat per l'Ajuntament de Tarragona, i viure la il·lusió de Nadal amb els patges de les Majestats dels Reis d'Orient. I, el dimecres 5 de gener, el Teatret del Serrallo serà l'escenari de l'arribada dels Reis Mags d'Orient, on la canalla podrà portar fanalets encesos que els lliurarà el Port de Tarragona durant els tallers de manualitats organitzats en els dies anteriors.

Activitats de lliure accés amb aforament limitat

Totes les activitats d''Un Nadal de Somni”' organitzades pel Port de Tarragona són gratuïtes, tot i que algunes d'elles necessiten reserva prèvia per controlar l'aforament per raons de mesures COVID19.

Totes les persones interessades en participar en 'Un Nadal de Somni al Passeig dels Estels' poden consultar el programa d'activitats Nadalenques del port de Tarragona al web oficial del Port. També s'informarà a través dels perfils de @Port Tarragona i @MolldeCosta a les xarxes socials d'internet i a través de la pàgina web https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/moll-costa.

En definitiva la nostra façana marítima es converteix, més que mai, en un espai per gaudir de Nadal a la vora del mar, i el Port de Tarragona convida a tota la ciutadania a participar d'aquestes festes amb un programa ideat i creat amb il·lusió per a tothom.