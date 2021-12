El ple de Tarragona aprova el projecte executiu per reformar l'edifici del Banc d'Espanya

El pressupost per reformar l'immoble del Banc d'Espanya s'ha gairebé doblat respecte la previsió inicial feta en l'anterior legislatura. Tot i això, Fortuny ha destacat que amb l'aprovació d'aquest divendres l'ajuntament pot optar a diferents fons, com els Next Generation. Alhora, des del PSC han alertat que falta que Bombers aprovi el projecte tècnic contra incendis però hi han votat a favor per «deixar clar» que donen suport a la iniciativa. Altres grups, com En Comú Podem, s'han abstingut perquè tot i no estar d'acord amb què es posarà al Banc d'Espanya, troben necessari que es desencalli algun projecte concret per revitalitzar l'espai.Per altra banda, s'ha aprovat el reglament del Consell d'Habitatge de Tarragona. Una eina que segons la consellera Eva Miguel ha de permetre que la ciutat «tingui unes polítiques d'habitatge més participatives i transparents, implicant tota la ciutadania en un nou marc de reflexió i coresponsabilitat». Serà un òrgan de caràcter consultiu i de participació ciutadana, amb capacitat d'elaborar propostes que guiïn la política d'habitatge de la ciutat. Es reunirà un cop l'any i l'integraran els partits polítics i agents socials i econòmics.També en matèria d'habitatge, el plenari ha validat el conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que permetrà el consistori tramitar directament els ajuts en matèria d'habitatge dels fons Next Generation. Aquest conveni inclou tres programes, per a millores dels immobles en eficiència energètica, energies renovables i rehabilitació. Per tota Catalunya hi haurà 186 MEUR.