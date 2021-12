El govern de Tarragona inclou en els pressupostos les polítiques socials que demanava En Comú

Malgrat això, encara no haurien garantit el seu vot als comptes a l'espera de resoldre les diferències d'opinions amb els socis de Podem

Actualitzada 16/12/2021 a les 22:17

El govern tarragoní ha inclòs en la partida pressupostària de polítiques socials la majoria de les propostes que va rebre per part del grup municipal d'En Comú Podem (ECP), representat per Carla Aguilar. Malgrat això, el partit encara no pot garantir el seu vot a favor dels comptes a causa de diferències d'opinions entre En Comú i els seus socis de coalició, Podem. Segons ha pogut saber Diari Més, el partit Podem seria partidari de votar en contra dels pressupostos, malgrat haver estat present en les taules de negociació juntament amb En Comú i representants del govern. Així doncs, i malgrat que la majoria de propostes realitzades per aquest grup de l'oposició van ser acceptades, la decisió final que podria decantar el futur dels pressupostos haurà d'esperar.

Tal com ja va explicar Carla Aguilar, les seves propostes estaven generalment destinades en les polítiques socials, centrades sobretot a garantir i reforçar l'economia ciutadana, tenint en compte la crisi social que s'està patint a causa de la pandèmia. També proposaven diferents eixos feministes, LGTBI, de benestar animal i sostenibilitat, entre molts altres. De tots aquests suggeriments, fonts del govern municipal asseguren haver-ne acceptat la majoria, els quals es veuran reflectits en la despesa ordinària i les inversions de polítiques socials a Tarragona.

Després d'haver incorporat les propostes d'ECP fruit de la negociació amb el govern, la despesa corrent de polítiques socials s'enfilarà –en cas d'aprovar-se els pressupostos– a un total de 43.588.279,55 euros, la qual estarà destinada a tots els serveis que s'inclouen en aquestes polítiques socials. D'aquestes en destaquen les destinades a la mobilitat, amb 13.607.475 euros, els serveis socials, amb 12.187.787,24 euros, o ensenyament, on es gastaran un total de 11.356.501,38 euros.

Altres partides serien de 2.252.468,14 euros per la promoció de l'ocupació, 926.815,72 euros pels centres cívics, 795.887,96 euros per a joventut i un total de 873.201,29 euros en salut pública. A banda, després de les negociacions amb els comuns, els comptes determinen que el govern destinarà un total de 3,3 milions d'euros en inversions també per a polítiques de l'àmbit social.

La despesa per a polítiques socials d'aquest pròxim 2022 suposarà un 26% del total corrent: 168.679.729,54 euros. De fet, es tracten d'unes xifres que han anat augmentant en els últims anys: el passat 2018 la despesa en aquesta mateixa línia era del 21%, i ha anat augmentant progressivament fins a l'actualitat, una tendència que també es fa patent en els números referent a les inversions. Segons les fonts consultades, haver assolit aquesta partida pressupostària amb un nivell tan alt de diners és una gran fita en el context de crisi d'ingressos que afronta l'Ajuntament aquest any, com ara la caiguda de l'impost de la plusvàlua.

Negociacions d'última hora

Després de mesos de negociacions i de mantenir converses «madures» amb ECP –tal com descriuen les fonts del govern–, va rebre fa pocs dies les propostes del PSC. Les mateixes fonts asseguren que estan estudiant amb interès aquests suggeriments, malgrat que lamenten que hagin arribat amb tan poc marge per a poder realitzar una bona negociació.

Alhora, asseguren que encara no es coneix la data en què se celebrarà el ple on es votarà sobre el futur dels pressupostos. Segons declaren, l'ideal seria celebrar-lo abans que acabi l'any, ja que prorrogar-ho al gener suposaria assumir uns costos importants.