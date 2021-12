Donen l'alta al mosso ferit pel pistoler de Securitas a Tarragona

L'autor del tiroteig segueix en estat crític, així com un dels treballadors que va ferir

Actualitzada 17/12/2021 a les 16:22

El mosso d'Esquadra que va resultar ferit per l'autor del tiroteig a l'empresa Securitas de Tarragona ha estat donat d'alta amb seguiment a domicili. L'agent va resultar ferit de bala al braç quan intentava detenir E.M.S. durant la seva fugida i va ser traslladat ràpidament a un hospital de BarcelonaPel que fa a la resta de ferits, la treballadora de l'empresa de Tarragona on el vigilant de seguretat detingut va irrompre a trets evoluciona favorablement i ha sortit de l'UCI de l'Hospital Joan XXIII. El pistoler segueix en estat crític, com també ho està un altre de les persones que va ferir, un treballador de l'empresa.