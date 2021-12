Detinguts a Santander tres membres d'una banda de Tarragona dedicada a robatoris amb força

Han ingressat a presó i dos d'ells tenen diversos antecedents per fets similars

Actualitzada 17/12/2021 a les 13:27

La Policia Nacional ha detingut a Santander dos homes i una dona per suposada pertinença a un grup dedicat al robatori amb força en domicilis establert a Tarragona i amb «un alt grau d'especialització» per accedir a pisos, on presumptament sostreien joies i diversos objectes.Segons informa la Prefectura Superior de Policia de Cantàbria, la seva unitat de delinqüència especialitzada i violenta va tenir coneixement de la presència d'aquests tres individus a la regió i els van localitzar a principis de mes a Suances, on estaven residint.Aquest tipus de bandes es desplacen per tota Espanya per cometre actes il·lícits i adopten nombroses mesures de seguretat amb les que detecten la vigilància policial.No obstant això, el 5 de desembre la Policia Nacional va veure els tres individus sortint de la zona de Puertochico, a Santander, «de forma precipitada», i en parar-los van veure que amagaven una bossa en un dels interiors del cotxe.Els agents van comprovar, posteriorment, que en la bossa hi havia joies, diverses eines, entre elles una molt específica per extreure panys, guants, 330 euros amagats, i un plàstic que s'usa per obrir portes amb el mètode de la «relliscada».Els policies van poder comprovar que els detinguts, que han ingressat a la presó i que dos d'ells tenen diversos antecedents per fets similars, havien entrat en un pis de la zona de Puertochico, de Santander, on havien agafat les joies.En el registre de la seva casa de Suances, la Policia Nacional es va intervenir de més joies, bosses de marques de luxe i 500 euros, que estaven amagats.La Policia Nacional recomana als ciutadans que surten de casa tanquin amb clau la porta i activin l'alarma si la tenen, així com no divulguin en xarxes socials sobre si se'n van de vacances o deixen el seu domicili.