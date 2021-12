Detingut per circular sota els efectes de l'alcohol i les drogues, no tenir permís i col·lidir contra un cotxe estacionat

També el van detenir per negar-se a realitzar les proves de detecció d'alcohol i drogues

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir dimecres un home de 34 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Tarragona, com a presumpte autor dels delictes de conducció sense haver obtingut el permís, conducció sota l'efecte de l'alcohol i les drogues i per la negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.Dimecres al matí, els mossos van rebre informació que un home, en estat ebri, havia sortit d'un bar de la població del Morell, havia agafat el seu vehicle i havia marxat en direcció a la Pobla de Mafumet.Ràpidament, una dotació de trànsit va adreçar-se a la zona i va iniciar la recerca del vehicle. Mentre els agents el buscaven per les diverses vies i poblacions properes, van rebre un avís que a la Pobla de Mafumet, al carrer les Guàrdies, s'havia produït un accident de trànsit.En arribar, els mossos van contactar amb els vigilants de la Pobla de Mafumet que hi eren al lloc i van comprovar que es tractava del vehicle que estaven buscant. El conductor havia xocat el seu vehicle contra un altre cotxe que estava estacionat correctament al carrer.Els agents van constatar que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir i que es trobava clarament sota els efectes de l'alcohol i les drogues. En aquest sentit, els mossos van intentar reiteradament que l'home realitzés les proves de detecció alcohòlica i de drogues però es va negar en tot moment.Davant la simptomatologia que presentava, la negativa a fer les proves i que no disposava de cap tipus de permís de conduir, els agents el van detenir i van immobilitzar el vehicle.El detingut va ser traslladat a dependències policials on després de declarar va quedar en llibertat a l'espera de ser citat per l'autoritat judicial.