«Em vacuno perquè s'apropa Nadal i no vull que em passi res»

La vacunació als nens de 5 a 11 anys va començar ahir a Catalunya, on ja s'han demanat més de 71.000 cites

Actualitzada 15/12/2021 a les 21:45

El Palau d'Esports Catalunya de Tarragona va omplir-se ahir d'infants que venien a rebre la primera dosi de la vacuna de Pfizer contra la covid-19. El vaccí el van rebre fins a 64 nens i nenes en un primer dia en què les cites van ser exhaurides des de dimarts. Al Camp de Tarragona hi ha cridats a vacunar-se 20.000 infants, i segons la infermera i responsable del punt de vacunació del Palau d'Esports de Tarragona, Alba Martín, les cites al vacunòdrom «s'aniran oferint en funció de les dosis que rebem».

Al punt ubicat a l'Anella Mediterrània, els nens segueixen un circuit diferent que el de la resta de població, tot i que, en general, el procediment és el mateix: entren, es vacunen, s'esperen en una zona de repòs, i després ja poden marxar. Ara per ara, el vacunòdrom ofereix dos boxs de vacunació destinats als infants, tot i que segons Martin, «preveiem obrir-ne quatre més per augmentar l'oferta».

La responsable de vacunació va valorar molt positivament la jornada d'ahir, amb un «circuit fluid i amb cap incidència». Segons Martín, amb els nens, a diferència dels adults, «s'ha de tenir més paciència. Alguns entren molt convençuts i amb moltes ganes, i d'altres tenen ganes, però els hi costa més». De moment, aquesta setmana, avui i demà, la vacunació als més petits seguirà duent-se a terme a la tarda, i el cap de setmana també estarà disponible el torn de matí. A partir del dia 23, que els nens ja no aniran a l'escola per les vacances de Nadal, les cites s'actualitzaran en funció de les dosis que disposin.

D'altra banda, la vacunació a la població adulta no s'atura i se segueix vacunant amb dosis de reforç i amb primeres i segones dosis. Més encara després de la instauració del certificat covid per entrar a la restauració, gimnasos i d'altres. En aquest sentit, Martín afirmava que a conseqüència d'això, fa dues setmanes es va registrar un important augment de visites per rebre el vaccí i aconseguir així el passaport.

També va anunciar que, a partir d'aquest dissabte, s'obrirà un nou punt de vacunació al CAP Llevant de Tarragona, que s'afegirà als que actualment ja hi ha disponibles a la demarcació: la Sala Kursaal de Valls, el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus i el Pavelló Joan Ortoll de Calafell.

Amb nervis, però valents

Els nens van arribar al vacunòdrom acompanyats dels seus pares o mares, que han d'estar presents en el moment de la injecció i autoritzar-la, i van esperar el seu torn. Ahir, com afirmava Martín, hi havia de tot. Alguns arribaven envalentits per rebre la punxada, i d'altres van haver de passar uns instants previs amb els nervis a flor de pell. És el cas de l'Arnau, que té deu anys, i que dèia que tot i estar nerviós, «tot havia anat bé». L'Arnau és el primer dels seus amics i companys de classe que rep la vacuna. «M'han dit que em tindrien com a un conillet d'índies», comentava mentre reia. Així, ell mateix estava satisfet d'haver-se vacunat. «És important fer-ho perquè la gent diu que els petits no ens contagiem, i sí que ho podem agafar», afirmava. «A la meva escola hi estan havent molts casos. Com s'apropa Nadal jo em vull vacunar i no vull que em passi res. Vull tenir la seguretat que faci menys efecte si em contagio», afegia.

El seu pare, el Joan Manel, va decidir vacunar-lo el primer dia «per donar-li la protecció, com al seu germà, que també està vacunat, i poder estar més tranquils a casa durant les festes». «Volem que pugui fer una vida normal, com feia abans de la pandèmia». D'altra banda, Joan Manel també valorava la importància de rebre les vacunes. «Ha quedat demostrat que et poden salvar la vida i en cas d'agafar-la –la covid-19– sigui molt més lleu. També per evitar que els altres es puguin contagiar».

Un dels altres nens que ahir van acudir a la cita va ser el Javi, que també té deu anys. Ell mateix, que també ha estat el primer dels seus amics en vacunar-se, creu que «és important fer-ho per no agafar el bitxo», afirmava. La seva mare, la Loli, l'acompanyava. Per a ella, «és molt important la vacunació infantil i més encara en aquestes dates, que són dies de reunions amb la família i els amics». Tot això, «penso que se'ls hauria d'haver vacunat abans», criticava.

Més de 71.000 cites a Catalunya

Pel que fa al balanç de cites de la vacunació infantil a Catalunya, el Departament de Salut ja ha registrat més de 71.000, segons va explicar la cap del Servei de Medicina Preventiva de la Subdirecció General de Promoció de la Salut, Montserrat Martínez, a Catalunya Ràdio. En concret, es van demanar 71.721 cites entre les 14 hores de dilluns passat i les 20 hores de dimarts.