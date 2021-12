Malú actuarà a Tarragona el proper 11 de juny

Actualitzada 16/12/2021 a les 15:28

El dissabte 11 de juny a les 21h i dins de la seva Mil Batalles Tour 2022, Malú actuarà a Tarragona, a la Tarraco Arena de la mà de la promotora Make It Happen. La seva gira donarà principi a la primavera de l'any que ve i recorrerà els principals escenaris del nostre país amb més de vint xous. Les entrades es poden adquirir des d'avui mateix a través de maluweb.com tarracoarena.com o a les taquilles del CC Parc Central.Malú, una de les artistes femenines més importants del nostre país, torna als escenaris i el fa de la millor manera que sap, que és cantant. 'Mil Batalles' és el seu nou disc, un treball que mostra una Malú irresistible i brillant que ressorgeix amb més força que mai després d'una parada en el camí.Sens dubte, és una gran notícia que a partir de la pròxima primavera comptem amb Mil Batalles Tour 2022, una gira que tots estàvem esperant i que ens permetrà gaudir del directe d'aquesta gran artista que, amb la força de la seva veu, la seva espectacular posada en escena i una gran producció interpretarà, entre altres, els temes d'aquest nou disc, sens dubte el seu disc més personal.A més, Malú es troba ara mateix immersa en un dels programes musicals més importants de la televisió com a coach de 'La Voz' i en aquests últims mesos ha rebut diversos premis com els Premis Cadena Dial, Mujerhoy i altres guardons que la converteixen en una de les artistes femenines més important del nostre país.Malú torna a Tarragona gairebé 6 anys després de la seva última cita.