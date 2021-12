Les obres de la plaça Catalunya de SP i SP començaran el pròxim gener

Sant Pere i Sant Pau celebra que ja hi hagi data a unes reformes que esperen des del 2019

Actualitzada 15/12/2021 a les 21:39

Les obres de la plaça Catalunya de Sant Pere i Sant Pau seran una realitat el pròxim mes de gener. Després de més de dos anys esperant aquestes reformes, els veïns començaran a veure canvis en la plaça del barri a partir de mitjans del primer mes de 2022, tal com va explicar el conseller de Territori, Xavier Puig, en declaracions al Diari Més. El projecte, el qual es va licitar el passat mes d'agost, ja està assignat i «a l'espera que l'empresa presenti el Pla de Seguretat per a completar el procediment», indicava el conseller. Puig anunciava que les obres s'iniciaran al voltant de la segona quinzena de gener del 2022, i s'espera que aquestes tinguin una durada de tres mesos.

És un projecte que els veïns de Sant Pere i Sant Pau esperen des del passat 2019. «Les obres s'havien d'iniciar el mes de setembre d'aquell any, però el canvi de projecte que va decidir l'actual govern va fer que ja s'endarrerís», explicava el president de l'Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau, Gabriel Muniesa. Puig afirmava que es van trobar amb una «idea de l'anterior govern que era molt modest. Era un projecte del PP, el qual hi volia destinar només 140.000 euros, però per a fer una renovació molt superficial, de canviar les rajoles i pintar una mica», alhora que afegia que el nou govern «va voler anar més enllà».

D'aquesta manera, la plaça Catalunya passarà a tenir dues zones verdes, «de les quals una està dissenyada perquè hi puguin haver trobades socials» explicava el conseller, a més d'una nova àrea de jocs infantils, nous bancs, una font, bona il·luminació i l'ampliació de les voreres laterals, que comportarà l'eliminació d'algunes places d'aparcament. «És una plaça molt important pel barri, i creiem que dotar-la altra vegada de vida és essencial», destacava Puig.

Per la seva banda, les dues associacions de veïns del barri es van mostrar molt contentes de conèixer la data definitiva de l'inici de les obres. «Ja feia anys que ho arrossegàvem, estem contents de saber que queda poc per a poder veure el canvi», assegurava Lluís Trinitat, president de l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau.

D'altra banda, Gabriel Muniesa, de l'AVV La Unió, sí que apuntava al fet que aquestes noves obres «podrien comportar un problema d'aparcament per l'eliminació d'algunes places que hi haurà», però remarcava que la prioritat era arreglar la plaça, «una de les més deteriorades del barri».