La Guàrdia Civil ha decomissat 7.200 paquets de tabac aquest any a Tarragona

També ha confiscat 3 quilos de picadura comprats a través d'una plataforma digital

Actualitzada 16/12/2021 a les 15:37

La Guàrdia Civil ha decomissat 7.210 paquets de tabac aquest any a Tarragona i, a més, 3 quilos de picadura comprats a través d'una plataforma digital en el que va d'any, segons ha informat aquest dijous l'Institut Armat.S'han fet 16 inspeccions a comerços relacionats amb la venda de labors de tabac amb un balanç de 38 infraccions per diferents conceptes.Així s'ha exposat en unes jornades celebrades a la Comandància de Tarragona dirigides a les expenedories de tabac en què han participat més de 40 estanquers.Representants de l'Agència Tributària a Catalunya i experts de la Guàrdia Civil han exposat que s'ha incrementat la fabricació clandestina de cigarrets a càrrec d'organitzacions criminals amb una gran capacitat de producció i de mobilitat.A més, també augmenta la venda il·legal de picadura de tabac a través de plataformes digitals, la qual cosa suposa frau fiscal i un risc per a la salut pública al no sotmetre's a controls de qualitat i garanties.