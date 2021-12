L'home hospitalitzat a Santa Tecla pel tiroteig a Securitas serà donat d'alta divendres o dissabte

Els altres dos excompanys de feina de l'autor dels trets continuen ingressats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona però no s'han volgut donar detalls del seu estat

Actualitzada 16/12/2021 a les 16:51

L'excompany de feina de l'autor del tiroteig a Securitas de Tarragona que va haver de ser hospitalitzat a Santa Tecla podria ser donat d'alta entre divendres i dissabte. Després de la intervenció a què va ser sotmès la mateixa tarda dels fets, el ferit evoluciona favorablement i podria sortir de l'hospital en poc temps. L'home va ser operat per les ferides provocades per arma de foc que tenia a la mà i a la cuixa esquerres.La resta de ferits, dos excompanys més d'E.M.S. i l'agent dels Mossos que va rebre un tret al braç, continuen hospitalitzats. Els dos primers estan a Joan XXIII i el mosso en un centre sanitari de Barcelona. Tot i que ahir es va saber que la dona havia passat de greu a crítica i l'altre company de crític a greu, avui no s'han volgut donar detalls del seu estat. Pel que fa al mosso, continua estable però tampoc s'han volgut donar més detalls.