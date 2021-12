El PSC proposa un espai de dol per als nonats al cementiri de Tarragona

També demanen realitzar un acte anual en record d'aquests nonats, el 15 d'octubre, Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal

Actualitzada 16/12/2021 a les 13:49

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Ramos, ha proposat un espai de dol perinatal, gestacional i neonatal al cementiri de Tarragona. Segons el PSC l'objectiu d'aquesta moció, presentada pel plenari de demà, és la creació d'un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l'acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua d'un infant durant l'embaràs o després del part. Les i els socialistes tarragonins també demanen realitzar un acte anual en record d'aquests nonats, el 15 d'octubre, Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal.Ramos afirma que aquest dol continua sent un tema tabú a la nostra societat, fet que provoca que les famílies que pateixen aquestes defuncions no trobin l'acompanyament necessari per afrontar la pèrdua. El PSC presenta aquesta moció per donar veu al trencament del silenci de moltes mares i pares, que des del passat mes d'octubre del 2020 van aconseguir un espai per a les 'capses de memòria' a l'Hospital Joan XXIII. Aquests petits baüls de records han estat realitzats per les famílies que, prèviament, han afrontat la pèrdua del seu nadó.La portaveu socialista reclama a l'Ajuntament que insti a la Xarxa Santa Tecla a dotar d'un espai de suport al cementiri de Tarragona, per aquelles mares i pares que han sofert una mort perinatal, gestacional o neonatal. A més, els i les socialistes demanen per aquestes famílies la implementació d'una bonificació fiscal del 100% pels casos detallats a l'Ordenança Reguladora de Serveis Funeraris de la ciutat.