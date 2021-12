El Consell Plenari aprovarà el reglament del nou Consell de l'Habitatge de Tarragona

Eva Miguel: «aquest és un nou pas per aconseguir que la ciutat tingui unes polítiques d'habitatge més participatives i transparents»

Actualitzada 16/12/2021 a les 11:32

El proper divendres el Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona portarà a aprovació el reglament que regirà el nou Consell de l'Habitatge de la Ciutat. La creació d'aquest òrgan sorgeix del Pla d'Habitatge 2021-2026 de la ciutat. La consellera Eva Miguel ha posat de manifest que «aquest és un nou pas per aconseguir que la ciutat tingui unes polítiques d'habitatge més participatives i transparents, implicant tota la ciutadania en un nou marc de reflexió i corresponsabilització vers aquestes».

El Consell de l'habitatge és un òrgan de caràcter consultiu i de participació ciutadana, amb capacitat d'elaborar propostes constructives que guiïn la política d'habitatge de la ciutat. Té l'objectiu de recollir opinions, debatre i promoure la cooperació i la col·laboració entre les entitats i agents econòmics i socials del sector de l'habitatge i l'Ajuntament i el seus òrgans per proposar, planificar i programar les actuacions en matèria municipal d'habitatge.

El reglament que es portarà aprovació el divendres regularà els òrgans del Consell. El consell disposarà d'una presidència i una vicepresidència, així com un consell plenari que es reunirà una vegada a l'any de manera ordinària. A més també tindrà una comissió executiva encarregada de dur a terme les propostes del consell plenari i coordinar l'activitat del Consell de l'habitatge, emetre els informes i coordinar els grups de treball i estarà formada per la presidència, la secretaria tècnica i un màxim de 5 persones escollides entre els membres del Consell. En aquest reglament també recull la creació de grups de treball en els quals es podran tractar temes específics, a proposta del Consell Plenari, la comissió executiva o la ciutadania. Podran formar part dels membres del Consell que vulguin. I finalment també recull la secretaria tècnica un òrgan de caràcter administratiu que s'encarrega de realitzar les convocatòries, les actes de les reunions i les activitats de coordinació e informació del Consell. Aquesta tasca es realitzarà per el personal tècnic d'SMHAUSA.

El reglament també inclou la composició del Consell: conselleries d'Habitatge, de Territori i Urbanisme, i de Benestar Social de l'Ajuntament, grups polítics de l'Ajuntament, Agència de l'habitatge de Catalunya a Tarragona, departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya/ Institut Català de Serveis Socials, Foment i Habitatge del Govern de l'Estat, el Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, SA (SMHAUSA), l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) així com col·legis professionals, cambra de la propietat, associació, gremis i agrupacions professionals, la Càtedra de l'Habitatge de la URV, associacions de veïns, les plataformes d'afectats per la hipoteca i el Sindicat d'habitatge de Tarragona. A més també es pot convidar a participar a les reunions del Consell a experts, personal tècnic o altres entitats que es consideren rellevants per els temes a tractar als Consells plenaris o comissions executives. I el Consell Plenari pot proposar la incorporació de nous membres quan ho consideri convenient.