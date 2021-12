Usuaris de la Residència de la Mercè de Tarragona visiten el Mercat Central

Ha estat la primera activitat fora del centre que han fet en els últims dos anys

Després de dos anys sense realitzar cap activitat fora de la residència amb motiu de la pandèmia, alguns usuaris i usuàries de la Residència Mare de Déu de la Mercè han visitat avui el Mercat Central de Tarragona. Un autobús cedit per l'Empresa Municipal de Transports els ha recollit i portat fins a les instal·lacions del Mercat, on han pogut realitzar una visita per les instal·lacions acompanyats pel president de l'empresa de Mercats de Tarragona i conseller de Comerç, Dídac Nadal, i el president de l'EMT i conseller de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny.Aquesta iniciativa, nascuda a partir d'una idea de l'Associació de Mares de Tarragona «Tecletes», és considerada molt beneficiosa per a la salut dels usuaris de la residència ja que els activa els sentits i els vincula a diversos records. Abans de finalitzar la visita, els usuaris i usuàries han pogut veure, alguns per primer cop, el carilló del Mercat en funcionament.El president de l'empresa de Mercats de Tarragona i conseller de Comerç, Dídac Nadal, ha destacat la bona acollida de la proposta: «Ha estat un autèntic plaer rebre als usuaris/es d'aquesta residència i acompanyar-los per l'interior del Mercat Central on molts/es s'han retrobat amb els paradistes que feia anys que no veien». Nadal ha afegit que «els mercats municipals estan oberts a totes les entitats de la ciutat i col·laborem per fer realitat iniciatives com la d'avui. Agraïm sincerament a l'EMT pel servei especial de l'autobús municipal i a l'Associació Tecletes Mares de Tarragona, l'entitat que va idear aquesta visita».Per la seva banda, el conseller de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, ha subratllat que «des de l'EMT estem molt contents de poder col·laborar en una iniciativa tan positiva com aquesta. La col·laboració entre empreses municipals és absoluta i sempre estarem al costat d'aquest tipus de propostes tan enriquidores».