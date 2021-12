Un vigilant dispara contra tres excompanys i un mosso en la fugida

L'individu va atacar els treballadors a les oficines de Tarragona després d'una discussió i va ferir un agent quan intentava escapar

Actualitzada 14/12/2021 a les 22:29

Un extreballador de l'empresa Securitas va ferir ahir a trets tres treballadors de la seu de Tarragona després d'una discussió, i un agent dels Mossos d'Esquadra durant la seva fugida. Aquest va ser abatut i neutralitzat en un mas al terme municipal de Riudoms, en el qual es va atrinxerar en el seu intent de fugida i després d'haver esgotat la via de la negociació per part de l'equip de la policia catalana. En el tancament d'aquesta edició, dos dels treballadors de l'oficina es trobaven en estat crític, el tercer greu, mentre que el mosso es trobava estable. Pel que fa al pistoler, va rebre diversos trets per part de la policia, fet que el va deixar en estat crític.

Els fets es van donar a mig matí d'ahir, dimarts, al voltant de les 11.15 hores, quan l'extreballador de l'empresa, E.M.S., de 45 anys, va visitar la seu tarragonina. Segons fonts policials, aquest va mantenir una discussió amb els empleats de Securitas presents en aquell moment a l'oficina. Va ser llavors quan el presumpte autor dels fets va disparar contra els seus antics companys i els va ferir greument.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'emergència a les 11.17 h., quan els testimonis van sentir el so dels trets i crits, malgrat que en un primer moment només ho van identificar com un soroll semblant a un petard. Tal com declarava un veí que es trobava a l'Església de la mateixa plaça en el moment dels fets, «s'ha sentit un sol tret, com un petard. Ha sortit un noi amb una motxilla de Securitas. S'ha escoltat una dona cridar molt. Ha hagut de ser molt greu perquè cridava moltíssim». Alhora, una altra veïna que es trobava al seu balcó assegurava haver sentit també el tret: «Al principi he pensat que era un petard», tot afegint que l'home que hauria disparat el tret duia una motxilla d'esport i «estava molt agitat». «Ha pujat a un cotxe i han pogut fer fotos de la matrícula», afirmava la mateixa veïna.

Gràcies a aquests testimonis i a les fotografies que van poder realitzar del cotxe, un Citroën Xsara amb matrícula 0795CBC de color gris metalitzat, els Mossos d'Esquadra van poder iniciar una operació gàbia a la ciutat de Tarragona per tal d'enxampar al fugitiu, el qual hauria marxat amb aquest vehicle pel carrer de Sant Magí a correcuita. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar un total de sis ambulàncies i dos cotxes del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de sis dotacions de Mossos. Des d'allà, el ferit crític i el molt greu –«gairebé crític» segons fonts policials– es van traslladar a l'hospital Joan XXIII, mentre que el tercer va ser ingressat a Santa Tecla en estat greu.

Una 'operació gàbia' fallida

Va ser cap a les 13.30 hores quan un agent del cos de Mossos d'Esquadra, vestit de paisà i amb un vehicle sense logotip, va localitzar el cotxe del fugitiu, i va procedir a realitzar un seguiment. Segons va declarar el comissari cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, Josep Maria Estela, «l'individu va assabentar-se molt ràpidament que l'estaven seguint», fet al qual va reaccionar «de manera molt violenta, efectuant trets contra els agents», del qual un en va resultar ferit al braç. Aquest segon incident va tenir lloc a la rotonda a la vora de la T-11, on es pot agafar la carretera per arribar fins al municipi de Maspujols. Després d'aquest segon tiroteig, es va activar un dispositiu del SEM en helicòpter, que va traslladar l'agent a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Aquest tenia una ferida per arma de foc a un braç, amb orificis d'entrada i sortida, i sense afectacions a òrgans vitals, el que fa que no es temi per la seva vida. Per la seva banda, E.M.S. va continuar la seva fugida. Segons Estela, que el presumpte autor dels trets hagués sortit de la ciutat de Tarragona sense ser enxampat va suposar un fracàs per a l'operació gàbia que s'havia organitzat. Aquest tipus de dispositius permeten el tancament total d'un espai determinat –en aquest cas, Tarragona–, i també s'avisa a cossos de seguretat de les ciutats i comarques fronterers. Aquest avís va ser el que va permetre els agents identificar el vehicle fugitiu.

Abatut a la seva trinxera

Gràcies a la trucada d'un últim testimoni que assegurava haver vist el cotxe entrar en un mas de Riudoms, en concret, en un cobert abandonat a la vora del Mas Blau, va permetre a Mossos d'Esquadra poder muntar un dispositiu amb el Grup Especial d'Intervenció (GEI), el qual va ser l'encarregat d'actuar davant la «perillositat que vam considerar que tenia el cas», segons Estela, davant la sospita que l'individu anava armat. El GEI va fer una aproximació al cobert que els havien indicat i van confirmar que E.M.S. es trobava atrinxerat des de les 15 hores. Després d'iniciar un procés de negociació i detectar una resposta negativa per part del sospitós, els agents del GEI van efectuar «alguns trets intimidatoris», als quals l'individu «va respondre amb violència», tal com relatava Estela. Davant aquesta reacció, els agents van abatre i neutralitzar l'extreballador amb diversos trets a les 16.30 hores. Una vegada assegurada la situació, els equips del SEM que acompanyaven els agents, van atendre E.M.S., el qual va ser traslladat en estat crític en helicòpter a un hospital barceloní, del qual fonts policials no han volgut fer públic el nom. Durant aquesta última actuació, cap agent de Mossos va resultar ferit. Malgrat això, Estela va assegurar que l'individu suposava un greu «perill», ja que quan el van abatre el van trobar «amb més d'una, més de dues, i més de tres armes», malgrat que no ho van voler especificar.

Estela no va voler donar més detalls, ja que es tracta d'un cas judicialitzat. Tot i això, ell mateix ha apuntat que no es descarta que es tracti d'un acte premeditat, alhora que investiguen les possibles amenaces prèvies que l'extreballador podria haver enviat a les víctimes.