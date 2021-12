Un viatge il·lustrat per tot Catalunya

L'editorial Cossetània ha publicat l'atles il·lustrat 'Catalunya comarca a comarca'

Actualitzada 14/12/2021 a les 20:48

Catalunya està formada per 947 municipis, agrupats en 42 comarques. Totes i cadascuna d'aquestes comarques són protagonistes del nou llibre de l'editorial vallenca Cossetània titulat Catalunya comarca a comarca. Un meravellós atles del nostre territori i la nostra cultura.

L'autor d'aquest treball és el molletà Jordi Sanjuan, que en tancar el negoci familiar va decidir recuperar una de les seves grans aficions, el dibuix i la pintura. Sanjuan, que es declara entusiasta dels mapes, va engegar aquest projecte esperonat pel seu fill, dissenyador d'art. Entre tots dos van imaginar uns mapes vius, farcits de contingut visual: «Des de petit sempre he pensat que és una mica avorrit que als mapes només hi apareguin noms, carreteres o relleus. Així que vaig decidir fer-ne uns que estiguessin ben vius. M'agraden els mapes on el més important són els pobles, els paisatges i les tradicions, mapes on hi passen coses», assegura l'autor al pròleg de l'atles.

El resultat és un volum il·lustrat a tot color on cadascuna de les comarques hi apareix al detall, farcida amb dibuixos que fan referència al relleu, la gastronomia, l'arquitectura, la fauna o fins i tot els seus fills il·lustres. Jordi Sanjuan explica que no li va ser possible recórrer tot el país, però sí que va visitar una bona part del territori, fins i tot zones que fins llavors li eren poc o gens conegudes,«com la comarca del Priorat, que gairebé no la coneixia, i després de voltar-la, em va agradar molt». L'il·lustrador explica que també ha comptat amb algun col·laborador espontani, com «un cunyat que tinc a Reus que em va explicar que abans hi havia una beguda que es deia Plim i l'he incorporat al mapa del Baix Camp».

Quant a la dificultat de dibuixar els municipis i trobar-ne els elements clau, Sanjuan assegura que, encara que ha sigut una feina perllongada en el temps –el projecte s'ha allargat durant gairebé tres anys–, no ha presentat una dificultat excessiva. A tall d'anècdota, explica que la comarca «més entretinguda» va ser l'Alt Empordà, «perquè té una quantitat de pobles tremenda». Després, hi ha comarques que no segueixen el patró, com passa amb el Barcelonès, on va optar per donar el protagonisme a la ciutat de Barcelona, la qual ocupa el gruix de la pàgina i hi són representats tots els símbols de la ciutat.

El llibre es complementa amb tres mapes més, un de situació respecte a la península i França, un mapa comarcal i un mapa de Parcs naturals de Catalunya. L'autor explica que la voluntat del projecte és que arribi a tots els públics, però admet que li ha fet molta il·lusió «rebre missatges de professors i pares, així com felicitacions de nens que gaudeixen mirant el llibre i buscant els llocs on han estat i aquells on voldrien anar. Ha sigut una sorpresa comprovar que és un llibre per compartir amb la família».

Catalunya comarca a comarca ja es pot trobar a les llibreries.