Un dels ferits pel tiroteig a Securitas empitjora

La dona ingressada a l'hospital Joan XXIII passa d'estat greu a crític

Actualitzada 15/12/2021 a les 18:12

Una de les persones ferides pel tiroteig d'aquest dimarts a l'empresa Securitas de Tarragona ha empitjorat. Segons fonts de l'hospital Joan XXIII, la dona ingressada en aquest centre ha passat d'estat greu a crític. Per la seva banda, l'home que també va ingressar en aquest hospital ha evolucionat favorablement de crític a greu.La tercera persona, un home ingressat a l'hospital de Santa Tecla, es troba en estat greu, però estable i amb una evolució favorable, després que la mateixa tarda del tiroteig fos operat per les ferides provocades per l'arma de foc que tenia a la mà i cuixa esquerres, i no es tem per la seva vida perquè no va veure afectats cap dels seus òrgans vitals.En el cas de l'agent ferit durant la fugida del pistoler, aquest es troba estable per la ferida de bala al braç, però fonts policials no volen confirmar el seu estat de forma concreta. Pel que fa a E.M.S., es desconeix la seva evolució des que va ser evacuat en helicòpter en estat crític des de Riudoms fins a un hospital barceloní.