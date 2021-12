Reobre la llar municipal de gent gran del barri del Pilar a Tarragona

L'Ajuntament ha condicionat l'espai per garantir-ne la correcta ventilació

Actualitzada 15/12/2021 a les 15:50

Aquest dimecres 15 de desembre ha reobert les portes la llar municipal de gent gran del barri del Pilar, després del tancament per causa de la pandèmia. Tot i que el passat 19 de setembre l'Ajuntament va reobrir deu de les catorze llars municipals de gent gran, les llars del Serrallo, el Pilar i Pere Martell no van poder reobrir, ja que presentaven problemes de ventilació que impedien tornar a obrir amb seguretat.Després que l'Ajuntament hagi condicionat l'espai per garantir-ne la correcta ventilació i la seguretat, la llar municipal del Pilar reobre ara amb totes les garanties de seguretat. En concret, i sota la supervisió dels tècnics d'enginyeria de l'Ajuntament, s'han obert unes finestres que estaven fixades i que d'aquesta manera permeten la ventilació de l'espai, seguint la normativa. Les activitats de Gent Gran Activa es continuaran realitzant, però, al Centre Cívic de Torreforta, que té sales més àmplies per realitzar-les.La consellera de Gent Gran de l'Ajuntament de Tarragona, María José López, ha visitat avui la llar municipal del Pilar i ha destacat que «avui fem un pas més per recuperar tots aquests espais tan importants per al dia a dia de la gent gran: el nostre objectiu és que totes les llars municipals estiguin en funcionament el 2022».Pel que fa a les dues llars que estan en procés de poder reobrir, la del Serrallo i la de Pere Martell, María José López ha informat que «estem treballant perquè puguin reobrir el més aviat possible amb totes les garanties: en el cas de la de Pere Martell ja hi ha pressupost per adequar-la, mentre que en el cas del Serrallo s'estan realitzant les inspeccions tècniques per veure opcions de ventilació, ja que és un espai més complicat». «Tot i que les activitats d'aquestes llars es continuen fent en espais alternatius, la reobertura en el termini més curt possible és una prioritat», ha conclòs López.L'horari d'obertura de la llar municipal de gent gran del Pilar serà de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 h i de 16 a 18 h. Com en totes les llars municipals de gent gran, se seguiran totes mesures preceptives quant a ventilació dels espais, obligatorietat de l'ús de mascareta, distància de seguretat i disponibilitat d'hidrogel a totes les instal·lacions.